Come vedere Inghilterra-Francia in streaming

Inghilterra-Francia è il quarto dei mondiali di calcio in Qatar che sa già di finale. Un classico del calcio europeo e internazionale, che assegnerà il passaggio al turno successivo. Harry Kane contro Kylian Mbappé. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20:00 di sabato 10 dicembre. A ospitare l’incontro è lo stadio Al-Bayt. Puoi vedere la partita in diretta streaming gratis: ecco come.

Inghilterra-Francia: guarda la partita in diretta streaming

Non servono abbonamenti né sottoscrizioni a pagamento, grazie al fatto che il servizio pubblico detiene i diritti in esclusiva per trasmettere l’intero torneo in chiaro. Non bisogna far altro che connettersi alla piattaforma RaiPlay da qualsiasi dispositivo come gli smartphone, i tablet e i computer, senza dimenticare i televisori connessi a Internet. Da casa è inoltre possibile sintonizzarsi sui tradizionali canali TV (Rai 1) oppure godersela in formato 4K (al numero 101) se in possesso di un apparecchio compatibile con il nuovo standard HbbTV.

Sono in totale 31 gli incontri tra le due nazionali disputati in passato, nella loro storia, nel periodo compreso tra il 1923 e il 2017, per una moltitudine di competizioni differenti. Il bilancio è nettamente a favore della squadra dei Tre Leoni, con ben 17 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte. Questa volta, considerando i valori in campo e le previsioni dei bookmaker, il match che assegnerà l’accesso alla semifinale in Qatar potrebbe concludersi con qualsiasi risultato.

È possibile vedere Inghilterra-Francia in diretta streaming e senza rinunciare alla telecronaca in italiano anche dall’estero. Non serve altro che connettersi a RaiPlay attraverso NordVPN (in forte sconto), così da ottenere l’indirizzo IP di un server localizzato nel nostro paese.

