Come vedere Inghilterra-Stati Uniti in streaming

Inghilterra-Stati Uniti è un match importante per il gruppo B dei mondiali di calcio in Qatar. La nazionale europea è favorita, anche in virtù della bella prova vista nella sfida di esordio con l’Iran, mentre la formazione americana deve riscattarsi dopo il pareggio con il Galles. A ospitare la gara è l’impianto Al Bayt Stadium della capitale Doha, con il fischio d’inizio in programma per le ore 20:00 di venerdì 25 novembre. La partita può essere seguita in diretta streaming gratis.

Inghilterra-Stati Uniti: guarda la partita in diretta streaming

Trattandosi di un’esclusiva del servizio pubblico è infatti trasmessa sulla sulla piattaforma RaiPlay, così come tutti gli altri incontri del torneo, accessibile da tutti e da qualsiasi dispositivo: gli smartphone, i tablet, i computer e ovviamente i televisori connessi a Internet. Non servono abbonamenti né sottoscrizione premium a pagamento. Da casa è inoltre possibile sintonizzare la TV sul canale Rai 1, poiché visibile in chiaro. Ancora, chi è in possesso di apparecchio compatibile con la tecnologia HbbTV la può vedere anche a risoluzione 4K.

In passato, nel corso della loro storia, le due nazionali hanno già incrociato i loro percorsi undici volte. Di queste, due in occasione dei mondiali disputati nel 1950 in Brasile e nel 2010 in Sudafrica. Il bilancio è nettamente a favore degli europei con otto vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Ecco la classifica del gruppo B dopo il primo turno.

Inghilterra: 3 punti; Galles: 1 punto; Stati Uniti: 1 punto; Iran: 0 punti.

Chi vuol guardare Inghilterra-Stati Uniti in streaming dall’estero, ma senza rinunciare alla telecronaca in italiano, lo può fare connettendosi alla piattaforma RaiPlay mediante NordVPN (in forte sconto). Così facendo si ottiene l’indirizzo IP di un server localizzato nel nostro paese, utile per la visione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.