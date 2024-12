Inglese per bambini con l’abbonamento a vita di Mondly

Insegnare a parlare inglese sin dai primi anni di vita è il modo migliore per aiutare i bambini a familiarizzare con una lingua straniera. Le ore previste dalla scuola sono spesso insufficienti per permettere ai più piccoli di comunicare in lingua straniera e più passano gli anni più diventa difficile recuperare. L’offerta di Mondly con l’abbonamento a vita è la soluzione ideale, un investimento certo per il futuro dei propri figli.

L’offerta Mondly Premium con accesso a vita

L’aspetto interessante e vincente dell’offerta di Mondly è quello di prevedere un programma di apprendimento stimolante che sfrutta i vantaggi delle moderne tecnologie. Grazie anche agli elementi della scienza neurale con le strategie di gamification, il piano formativo di Mondly consente di imparare una nuova lingua in maniera veloce riuscendo a padroneggiarla rapidamente in maniera semplice e divertente.

La struttura dei corsi Mondly si focalizza sull’ascolto delle frasi e non delle singole parole così da imparare rapidamente a partecipare alle conversazioni reali. A questo proposito la piattaforma mette a disposizione un chatbot dotato di riconoscimento vocale che consente di accedere ai corsi in Realtà Aumentata così da esercitarsi a parlare fin dalle prime lezioni.

La peculiarità di questo servizio è che permette di imparare una nuova lingua partendo dalla propria lingua madre, così da velocizzare l’apprendimento della lingua straniera. Il piano Mondly Premium dà accesso per sempre, con un unico acquisto, ai corsi per imparare fino a 41 lingue diverse. Un approccio pratico, divertente e stimolante per rendere l’apprendimento di una nuova lingua un piacere e non solo un dovere.

Un pacchetto utile per insegnare l’inglese ai bambini, ma altrettanto prezioso per accompagnarli durante la crescita per perfezionare ulteriormente la padronanza della lingua straniera. L’abbonamento premium è in offerta con lo sconto del 95% con un solo acquisto per accedere per sempre alla piattaforma Mondly.