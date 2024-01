Inglese per bambini: risparmia il 15% con Novakid e divertiti a imparare

Hai mai sentito parlare di Novakid? Si tratta di una piattaforma rivoluzionaria che si dedica a insegnare l’inglese ai bambini tra 4 e i 12 anni. La metodologia usata è flessibile e interattiva, che va oltre le barriere tradizionali, consentendo ai bambini di apprendere l’inglese quando e dove vogliono.

Grazie a Novakid Game World, i bambini vengono introdotti in un ambiente con storie animate a fumetti, pieno di personaggi divertenti, con lezioni individuali di inglese collegate alle storie e una varietà di mini-giochi e attività. Tutto avviene in maniera interattiva.

Novakid: insegnanti qualificati da tutto il mondo

Le classi virtuali di Novakid mettono in collegamento gli studenti con insegnanti di madrelingua inglese che provengono da diverse parti del mondo.

Questi insegnanti, che sono stati scelti in modo accurato e che posseggono qualifiche internazionali come TEFL, TESOL, TEYL, CELTA, DELTA e TKT, garantiscono un’esperienza di insegnamento di alta qualità.

Una delle caratteristiche miglior delle lezioni è la loro personalizzazione. In questo modo, le esigenze e il livello educativo di ciascun bambino viene soddisfatto. Con più di 2000 insegnanti disponibili, ogni lezione viene resa unica e coinvolgente.

I prezzi di Novakid sono accessibili. Ci sono lezioni che partono da 9 euro, ma puoi scegliere alcuni pacchetti, sia trimestrali che annuali, che vengono incontro alle tue esigenze finanziarie. Se i corsi non danno i frutti sperati per tuo figlio/a, puoi richiedere il rimborso entro 45 giorni.

Novakid è l’opportunità migliore in questo momento per introdurre tuo figlio alla lingua inglese. Puoi stare certo che si divertirà a impararlo. Inoltre, se ti abboni adesso, potrai ottenere uno sconto esclusivo del 15% soltanto per i nostri lettori. Devi soltanto inserire il codice promo HTML15 durante la registrazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.