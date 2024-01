Inglese per bambini: risparmia il 15% con Novakid e impara giocando

Cerchi corsi di inglese per bambini coinvolgenti e innovativi? Novakid è la piattaforma migliore per imparare questa lingua. I corsi sono esclusivi per i minori dai 4 ai 12 anni. Inoltre, se iscrivi tuo figlio o tua figlia adesso, usufruirai di un sconto del 15% inserendo il codice promo PUNTO15.

Novakid: corsi di inglese per bambini all’insegna del divertimento

L’immersione linguistica è il metodo su cui si basa l’esperienza pensata da Novakid. In questo modo, i bambini imparano questa lingua divertendosi e in modo veloce e semplice.

Gli insegnanti sono tutti professionisti certificati, ognuno specializzato nell’insegnamento dell’inglese per bambini.

Non bisogna portare i bambini in alcuna aula, perché tutto si svolge online direttamente a casa, l’ambiente più confortevole che un minore possa avere. Nessun libro di testo da acquistare o programma da installare sul PC.

Le varie lezione verranno strutturate in base alle esigenze e caratteristiche psicologiche di bambini. Il programma, comunque, si basa sempre sul quadro formativo europeo di riferimento (QCER), che è conforme agli standard internazionali.

I genitori possono monitorare i progressi dei loro figli accedendo agli archivi delle video lezioni. I bambini, dal canto loro, avranno a disposizione la realtà virtuale per viaggiare attraverso gallerie e musei mondiali durante le lezioni.

Quanto detto finora fa capire perché conviene Novakid, al di là dello sconto del 15%. Le lezioni sono davvero coinvolgenti, invogliando i bambini a imparare l’inglese. Il metodo è semplice: farlo attraverso giochi, fumetti, tour virtuali e mini-giochi.

D’altronde, un bambino piccolo che non ha ancora iniziato il suo percorso scolastico necessita di un’esperienza rilassante e divertente per imparare una lingua a lui sconosciuta.

Se a questo punto hai deciso di iscrivere tuo figlio/a alla piattaforma Novakid, ti invitiamo a farlo prima possibile, perché lo sconto è a tempo limitato. Puoi entrare nella pagina dedicata cliccando sul bottone qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.