Inizia l'anno con SelfyConto: la migliore gestione del tuo denaro

Basta code davanti allo sportello o attese per un appuntamento con il consulente di filiale. Grazie a SelfyConto tutto diventa smart e l’anno inizia alla grande per le tue finanze. Apri subito il suo conto corrente. Grazie alla sua app e a tutte le sue funzioni incluse gestisci al meglio il tuo denaro.

Il canone è gratuito fino a 30 anni e per tutti il primo anno. Inoltre, hai la possibilità di effettuare bonifici gratuiti fino a 30 anni e per tutti il primo anno. Niente male vero? Ma non è tutto. Infatti, incluse nel tuo conto ti aspettano tantissime funzionalità incredibilmente vantaggiose che non puoi perdere assolutamente.

SelfyConto è la scelta su misura per te

Con il Conto Corrente SelfyConto hai a supporto tutta l’esperienza di Banca Mediolanum. Inoltre, ottieni una soluzione fatta su misura per te. Cosa stai aspettando? Apri subito il suo conto corrente. Ti aspettano tantissimi vantaggi in un’unica soluzione conveniente e moderna:

canone di tenuta conto gratis il primo anno per tutti;

il primo anno per tutti; canone zero fino ai 30 anni;

fino ai 30 anni; carta di debito fisica gratis il primo anno;

il primo anno; prelievi gratuiti e senza limiti di operazioni in area Euro con la tua carta di debito;

di operazioni in area Euro con la tua carta di debito; principali operazioni bancarie gratuite tra cui addebiti utenze, F23, F24, MAV, RAV, ricariche telefoniche, bonifici SEPA online ordinari e istantanei;

tra cui addebiti utenze, F23, F24, MAV, RAV, ricariche telefoniche, bonifici SEPA online ordinari e istantanei; carta di debito Mediolanum Card del circuito MasterCard;

Mediolanum Card del circuito MasterCard; carta di credito Mediolanum Credit Card;

Mediolanum Credit Card; carta prepagata Mediolanum Prepaid Card.

Tutto questo e molto altro lo gestisci autonomamente da qualsiasi posto direttamente dal tuo smartphone grazie all’App Mediolanum, semplice e intuitiva. Questa applicazione è pensata per farti gestire tutto senza problemi, in un’esperienza utente sempre efficace.

Inoltre, con SelfyConto hai tantissimi servizi a portata di App come prestiti personali, investimenti e molto altro ancora. Apri subito il suo conto corrente.