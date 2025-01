Inizia davvero a parlare una nuova lingua con questa app

In Internet si possono trovare decine e decine di piattaforme che promettono di apprendere una nuova lingua straniera nel giro di poche settimane, la realtà delle cose però è molto diversa. Quasi sempre, infatti, si tratta di applicazioni che non mantengono le promesse iniziali, portando così le persone a buttare i loro soldi.

Per imparare davvero una nuova lingua è indispensabile affidarsi a piattaforme riconosciute a livello internazionale, i cui numeri parlano per loro. Una di queste è Babbel, che con più di 15 milioni di abbonamenti venduti e un tasso di gradimento superiore al 90% si pone come punto di riferimento assoluto del suo settore.

A questo proposito, segnaliamo l’ultima offerta disponibile sia sul piano a vita che quello annuale: il piano a vita è disponibile a 299,99 euro anziché 599,99 euro, grazie al 50% di sconto; il piano di 12 mesi è invece in offerta a 5,99 euro al mese, grazie al 45% di sconto applicato al prezzo di listino.

I punti di forza di Babbel

I corsi progettati da Babbel aiutano a sviluppare abilità linguistiche “spendibili” nella vita di tutti i giorni, così da predisporre gli studenti a sostenere conversazioni autentiche nella nuova lingua.

Un altro punto di forza è l’esperienza di studio personalizzata. In poche parole, ciascuno ha la possibilità di studiare e raggiungere l’obiettivo prefissato attraverso materiali didattici preparati su misura, in base a quelli che sono i propri interessi, le proprie necessità in ambito lavorativo e il proprio livello linguistico.

Occorre menzionare anche l’approccio didattico completo: da un lato gli iscritti alla piattaforma migliorano la propria pronuncia attraverso un sistema di riconoscimento vocale avanzato, dall’altro i dialoghi interattivi consentono di esercitarsi nella conversazione. A tutto ciò si aggiungono infine i consigli grammaticali, che si ricevono durante l’ascolto della lingua, la scrittura e la lettura.

Maggiori dettagli relativi al metodo di studio sono consultabili sul sito ufficiale Babbel.