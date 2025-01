Inizia il nuovo anno imparando una nuova lingua con questa offerta imperdibile

Tra i propositi del nuovo anno c’è quello di imparare una lingua straniera? Questo è il momento migliore per farlo, sia perché rimandando ulteriormente si rischia di abbandonare la decisione, sia perché Mondly ha previsto un’offerta particolarmente interessante. Un’offerta vincente sia dal punto di vista economico che didattico. Scegli la lingua che vuoi imparare e inizia subito a parlarla.

La rivoluzione didattica di Mondly

Quella introdotta da Mondly è una vera e propria rivoluzione didattica. Si tratta, infatti, di un sistema di apprendimento basato sulle tecnologie all’avanguardia basate sulla scienza neurale. Il risultato è la possibilità di apprendere una nuova lingua in maniera semplice, stimolante e soprattutto veloce.

Il metodo di Mondly si concentra innanzitutto sulle frasi di uso comune di quella lingua così da familiarizzare con le espressioni ricorrenti e utili in modo da imparare sin da subito a padroneggiare quella lingua. Inoltre accedendo a Mondly si ha un confronto costante con docenti madrelingua professionisti così da perfezionare l’accento e la pronuncia.

Mondly prevede anche un sistema di ripetizione che facilita l’apprendimento della lingua e mette a disposizione degli studenti un chatbot di riconoscimento vocale e corsi in Realtà Aumentata così da potersi esercitare in qualsiasi momento.

Oltre a essere ricco e così performante, il sistema di apprendimento di Mondly è in offerta a un prezzo straordinario. L’intero pacchetto per accedere a vita a tutti e 41 i corsi di lingua è in promozione con il 95% di sconto a soli 129,99€. Per capire la portata della promozione è utile ricordare che un mese di Mondly costa 12,99€, mentre il piano annuale 59,99€. L’accesso a vita per tutte e 41 le lingue costerebbe 2600,05€, ma con questa promozione si può risparmiare il 95% e ottenerlo a 129,99€ con la possibilità di accedere a tutto il sistema di apprendimento Mondly in qualsiasi momento.