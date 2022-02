Iniziare su Bitpanda acquistando Bitcoin

Bitpanda è uno degli exchange in forte espansione attualmente, non solo parlando di criptovalute, ma anche come vero e proprio broker per acquistare azioni, indici, materie prime e altri asset. Particolare attenzione è destinata a chi fa i primi movimenti nel mondo degli investimenti, riuscendo a passare parte del proprio capitale in asset alternativi per diversificare e provare ad ampliarne il valore.

Oggi ci soffermiamo su quello che riguarda l’acquisto di Bitcoin, in un tipo di ottica sempre cauzionale, ovvero facendo i primi acquisti direttamente in app in modo semplice. Su questa pagina c’è un esempio di come la documentazione sia sempre completa e in italiano su Bitpanda, che ha investito e continua a investire molto sul nostro paese.

Exchange e piattaforma vicina agli utenti novizi ed esperti

Sul wiki di Bitpanda si trovano tutti gli step. Dalla creazione dell’account con i propri dati a quello che riguarda la protezione, che è fondamentale anche per bassi importi quando si opera sui mercati. Tutte le informazioni per proteggere al meglio la propria utenza sulla piattaforma.

Per sbloccare tutte le funzionalità di Bitpanda bisogna fare la verifica che funziona in forma automatica caricando le informazioni richieste che vengono approvate da un software proprietario, dunque davvero in poco tempo.

Dopo la verifica bisogna fare un deposito per acquistare le criptovalute, e viene spiegato come fare in modo rapido, precisando che il metodo di pagamento da cui parte la ricarica del conto deve essere intestato alla stessa persona a cui è intestato l’account.

Anche in questo frangente chi è novizio magari non conosce questi dettagli, ed è qui che torna molto utile il wiki apposito. Dopo l’acquisto è spiegato anche come fare la vendita in modo rapido.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi