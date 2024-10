Inkscape 1.4: il software gratuito di grafica vettoriale si aggiorna

Inkscape 1.4 è la nuova versione, rilasciata da poco, del noto software gratuito e open source per il disegno in grafica vettoriale, che si aggiorna con diverse nuove funzionalità e relativi miglioramenti. L’aggiornamento viene rilasciato a più di un anno dall’uscita della precedente versione 1.3.

Inkscape 1.4: tutte le novità dell’ultima iterazione del software di grafica vettoriale

Inkscape 1.4 introduce innanzitutto una nuova finestra di dialogo per la galleria dei filtri, con una maggior semplificazione per la ricerca di questi ultimi in base alle necessità del momento. A ciò si aggiungono dei nuovi pulsanti per selezionare la griglia desiderata, con nuove griglie modulari per creare layout e creare icone.

A parte questo, il browser dei font ha ora un’anteprima unificata che consente di sfogliare rapidamente i caratteri. Viene aggiunto il supporto per i collegamenti nei file PDF esportati con l’applicativo, il supporto per personalizzare lo stile e la forma base delle maniglie per la modifica dei nodi. Vengono ora supportati anche i file Affinity Designer aperti e rinnovato il parco icone nel tema dash.

Per quanto riguarda gli strumenti, Inkscape 1.4 aggiorna lo strumento “Crea forme”, che consente di gestire modifiche rapide sulle immagini rasterizzate, intervenendo direttamente sui pixel. Le novità riguardano anche la finestra di dialogo “Campioni” con un nuovo menu a discesa che include le anteprime delle tavolozze dei colori. Oltre alla gestione dei file delle tavolozze viene migliorato anche l’editor SVG, con un ordinamento dei glifi e una rimozione dei doppioni più semplificata.

La finestra di dialogo “Attributi oggetto” è ora unificata con quella delle proprietà dell’oggetto, snellendo ulteriormente la modifica, vengono aggiunte opzioni aggiuntive negli strumenti “Righello” e “Penna”, oltre a migliorare il comportamento durante l’eliminazione dei nodi. Ci sono anche nuovi modelli per le piegature degli opuscoli e l’anteprima per lo strumento “Spruzzo”.

Su Inkscape 1.4 non mancano infine nuove estensioni più veloci, più formati supportati per le tavolozze, tra cui CIELAB, Adobe Color Book e Adobe Swatch Exchange, oltre a traduzioni aggiornate e, ovviamente, correzioni bug.

L’ultima versione del software è già disponibile al download alla pagina ufficale, dove è anche possibile visionare la lista completa dei cambiamenti.