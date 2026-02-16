Innamorati di Kena: per te 300 giga, minuti illimitati e 200 SMS a meno di 6€

Hai ancora pochissimo tempo per passare a Kena! Innamorati dell’ultima offerta che ti permette di avere 300 giga, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99 euro al mese. Questo ricco bundle è dedicato a tutti i clienti Iliad, CoopVoce, Altri Operatori e Nuovi Numeri. L’attivazione, la SIM e la consegna sono gratis. Inoltre, in questa promozione hai anche incluso il 5G fino a 250 Mbps in download.

Vediamo quindi nello specifico i dettagli di questo pacchetto super conveniente in offerta speciale per tutti i clienti che passano da Iliad, CoopVoce, altri operatori e nuovi numeri:

300 giga di traffico dati alla velocità del 5G , con download fino a 250 Mbps;

di traffico dati alla velocità del , con download fino a 250 Mbps; minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 200 SMS inclusi verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale.

In portabilità, ecco quali sono gli operatori inclusi che ti permettono di attivare la super offerta Kena 5G: Iliad, Ho Mobile, Poste Mobile, LycaMobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Enegan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Kena 5G Pack 6 Mesi: l’offerta rivoluzionaria che costa niente

Se vuoi risparmiare ancora di più puoi attivare Kena 5G Pack 6 Mesi. Cosa stai aspettando? Acquistala online a soli 29,99 euro! In pratica, con un unico pagamento, è come se stessi pagando la tua offerta a soli 4,99 euro al mese! Un euro in meno rispetto alla precedente. Cosa include questo ricco bundle?

200 giga di traffico dati alla velocità del 5G , con download fino a 250 Mbps;

di traffico dati alla velocità del , con download fino a 250 Mbps; minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 200 SMS inclusi verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale.