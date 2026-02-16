 Innamorati di Kena: per te 300 giga, minuti illimitati e 200 SMS a meno di 6€
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Innamorati di Kena: per te 300 giga, minuti illimitati e 200 SMS a meno di 6€

Lasciati sedurre da Kena: se passi ora a questo operatore hai 300 giga, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99€; SIM e attivazione gratis.
Innamorati di Kena: per te 300 giga, minuti illimitati e 200 SMS a meno di 6€
Telecomunicazioni
Lasciati sedurre da Kena: se passi ora a questo operatore hai 300 giga, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99€; SIM e attivazione gratis.

Hai ancora pochissimo tempo per passare a Kena! Innamorati dell’ultima offerta che ti permette di avere 300 giga, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99 euro al mese. Questo ricco bundle è dedicato a tutti i clienti Iliad, CoopVoce, Altri Operatori e Nuovi Numeri. L’attivazione, la SIM e la consegna sono gratis. Inoltre, in questa promozione hai anche incluso il 5G fino a 250 Mbps in download.

Passa a Kena Mobile adesso!

Vediamo quindi nello specifico i dettagli di questo pacchetto super conveniente in offerta speciale per tutti i clienti che passano da Iliad, CoopVoce, altri operatori e nuovi numeri:

  • 300 giga di traffico dati alla velocità del 5G, con download fino a 250 Mbps;
  • minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;
  • 200 SMS inclusi verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale.

In portabilità, ecco quali sono gli operatori inclusi che ti permettono di attivare la super offerta Kena 5G: Iliad, Ho Mobile, Poste Mobile, LycaMobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Enegan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Kena 5G Pack 6 Mesi: l’offerta rivoluzionaria che costa niente

Se vuoi risparmiare ancora di più puoi attivare Kena 5G Pack 6 Mesi. Cosa stai aspettando? Acquistala online a soli 29,99 euro! In pratica, con un unico pagamento, è come se stessi pagando la tua offerta a soli 4,99 euro al mese! Un euro in meno rispetto alla precedente. Cosa include questo ricco bundle?

Passa a Kena Mobile adesso!
  • 200 giga di traffico dati alla velocità del 5G, con download fino a 250 Mbps;
  • minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;
  • 200 SMS inclusi verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale.

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Viaggio all'estero? Con Airalo resti connesso senza i costi di roaming

Viaggio all'estero? Con Airalo resti connesso senza i costi di roaming
Saily è in offerta: eSIM in sconto del 5% sui piani da 10GB

Saily è in offerta: eSIM in sconto del 5% sui piani da 10GB
Connessione Starlink sui i treni Italo da metà 2026

Connessione Starlink sui i treni Italo da metà 2026
Arriva il 5% di sconto con Saily per le eSIM da 10GB+

Arriva il 5% di sconto con Saily per le eSIM da 10GB+
Viaggio all'estero? Con Airalo resti connesso senza i costi di roaming

Viaggio all'estero? Con Airalo resti connesso senza i costi di roaming
Saily è in offerta: eSIM in sconto del 5% sui piani da 10GB

Saily è in offerta: eSIM in sconto del 5% sui piani da 10GB
Connessione Starlink sui i treni Italo da metà 2026

Connessione Starlink sui i treni Italo da metà 2026
Arriva il 5% di sconto con Saily per le eSIM da 10GB+

Arriva il 5% di sconto con Saily per le eSIM da 10GB+
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
16 feb 2026
Link copiato negli appunti