INPS, Portale Famiglie: Assegno Unico e non solo

INPS ha messo online il nuovo Portale delle Famiglie. È già accessibile per tutti coloro che desiderano ottenere informazioni e assistenza a proposito dei servizi e dei bonus erogati dall’Istituto a favore di genitori e cittadini. È integrato con il sistema ISEE e con il Libretto Famiglia.

Portale delle Famiglie INPS: cos’è e a cosa serve

Al suo interno si trovano dettagli, ad esempio, sull’Assegno Unico e Universale versato proprio in questi giorni a coloro che ne hanno fatto richiesta entro fine febbraio oltre che sull’Assegno Temporaneo per i Figli Minori, ma anche sul Bonus Nido (scopri come richiederlo online), sull’Assegno di Natalità, sul Bonus Baby-Sitting e sul Bonus Centri Estivi.

Il nuovo Portale delle Famiglie di INPS è accessibile attraverso il sito ufficiale dell’Istituto. L’autenticazione può avvenire con SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. È fruibile da computer desktop, smartphone e tablet, come previsto dalle nuove linee guida sull’usabilità.

Include inoltre simulatori per calcolare in autonomia gli importi ottenibili per ognuno dei contributi previsti. C’è anche un assistente virtuale attivo 24/7 a cui rivolgersi per ottenere informazioni. Infine, la sezione Comunicazioni raccoglie i messaggi trasmessi dall’Istituto via SMS o email oltre ai dettagli sullo stato di avanzamento delle domande inviate.

Per scoprire quali sono i pagamenti messi in calendario da INPS per il mese di marzo 2022 è possibile consultare l’articolo dedicato. Tra quelli in programma ci sono l’indennità di disoccupazione NASpi, la Carta Acquisti, il Bonus Bebè, il già citato Assegno Unico e Universale, il Reddito di Cittadinanza, la Pensione di Cittadinanza e le pensioni.