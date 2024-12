Inserzioni per minori: indagine UE su Google e Meta?

La Commissione europea potrebbe avviare un’indagine sulla partnership segreta tra Google e Meta che prevedeva campagne pubblicitarie indirizzate ai minorenni. Le autorità hanno chiesto alle due aziende di fornire più informazioni sull’accordo. Google avrebbe aggirato le sue stesse regole promuovendo Instagram su YouTube.

Possibile violazione del DSA

Il Financial Times ha scoperto all’inizio di agosto una campagna di marketing effettuata da Google per Meta che prevedeva la visualizzazione su YouTube di inserzioni pubblicitarie relative a Instagram e indirizzate agli utenti con età compresa tra 13 e 17 anni. In pratica, l’azienda di Mountain View ha aiutato l’azienda di Menlo Park ad aggirare le sue stesse regole.

Google vieta le inserzioni personalizzate basate sui dati dei minorenni (l’età in questo caso). Nei documenti visti dal Financial Times viene specificato che il target della campagna per Instagram erano gli utenti YouTube che appartengono alla categoria “unknown”. Quest’ultimo termine indica gli utenti con età compresa tra 13 e 17 anni.

La campagna di marketing era stata avviata da Spark Foundry (sussidiaria di Publicis) in Canada e Stati Uniti. Doveva essere estesa ad altri paesi e ad altri servizi di Meta, tra cui Facebook, ma il progetto è stato cancellato dopo il report del Financial Times e l’avvio di un’indagine interna da parte di Google.

Circa due mesi fa, la Commissione europea ha chiesto agli avvocati di Alphabet, la società madre di Google, di esaminare e raccogliere dati, presentazioni, email e chat interne relative alle campagne pubblicitarie. Ora ha chiesto ulteriori informazioni sulla partnership con Meta. L’uso dei dati dei minori per le inserzioni personalizzate è vietato dal Digital Services Act, quindi la Commissione potrebbe anche avviare un’indagine.