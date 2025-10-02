Instagram testa l'apertura diretta sui Reel: addio al feed?

Instagram sta testando una modifica che potrebbe non piacere a tutti. Invece del classico feed con foto e post, la schermata iniziale potrebbe diventare direttamente quella dei Reel. Il test è attualmente in corso in India, ed è facoltativo. Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ha spiegato che i Reel e i messaggi diretti sono ormai il volano della crescita della piattaforma. Ecco perché Meta sta valutano l’idea di metterli in primo piano.

Nuovo layout con i Reel in primo piano, come funziona

Nel video condiviso da Mosseri, si vede chiaramente la nuova interfaccia. In alto, la solita fila orizzontale di Storie, ma appena si inizia a scorrere, il layout si trasforma nel classico feed dei Reel, con video a tutto schermo. Le foto non spariscono, ma vengono relegate in secondo piano. Mosseri assicura che saranno ancora presenti, anche se il video non mostra dove e come.

Questa non è la prima volta che Instagram sperimenta i video nella schermata iniziale. La nuova app per iPad, lanciata di recente, si apre già direttamente sui Reel. Meta ha spiegato che sui tablet gli utenti preferiscono rilassarsi e guardare contenuti senza interagire più di tanto. Ora questo approccio potrebbe riguardare anche l’app per smartphone, dove il feed classico lascerebbe spazio a un flusso ininterrotto di video.

Reel e DM: il nuovo asse dell’esperienza Instagram

Nel test in India, le prime due tab dell’app sono Reel e Messaggi diretti. Una scelta che riflette il cambiamento delle abitudini degli utenti: meno scroll di foto, più video e interazioni private. Instagram non è più solo una vetrina dove guardare belle foto, ma un flusso di intrattenimento e conversazioni rapide. E Meta sembra intenzionata a spingere ancora di più in questa direzione.