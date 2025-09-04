 Instagram arriva su iPad con un'interfaccia tutta nuova
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Instagram arriva su iPad con un'interfaccia tutta nuova

Instagram lancia la sua app ufficiale per iPad con interfaccia ottimizzata, feed personalizzabili e layout pensato per il multitasking.
Instagram arriva su iPad con un'interfaccia tutta nuova
Informatica App e Software
Instagram lancia la sua app ufficiale per iPad con interfaccia ottimizzata, feed personalizzabili e layout pensato per il multitasking.

Ci sono voluti anni di richieste, lamentele e soluzioni di fortuna, ma il giorno è arrivato: Instagram ha finalmente lanciato la sua app ufficiale per iPad.

Dopo 15 anni, Instagram lancia la sua app nativa per iPad

Fino a ieri, gli utenti dovevano accontentarsi della versione web o di un’app iPhone ingrandita, poco adatta ai display più ampi. Ora, invece, l’esperienza è stata completamente ripensata per sfruttare al massimo lo schermo del tablet.

Reel in primo piano, Storie in alto e feed personalizzabili

All’apertura dell’app, si viene subito catapultati nella sezione Reel, pensata per offrire un’esperienza immersiva e fluida. Le Storie restano nella parte superiore, mentre la barra laterale sinistra consente di accedere rapidamente a messaggi diretti, ricerca, notifiche e pubblicazione di nuovi contenuti.

Il feed è diviso in tre sezioni:

  • Tutto: post e Reel consigliati dagli account seguiti;
  • Amici: contenuti da chi si segue e da chi ricambia il follow;
  • Ultimi: post e Reel in ordine cronologico.

È possibile riordinare queste sezioni in base alle proprie preferenze, rendendo la navigazione ancora più personale.

Layout ottimizzato per multitasking e interazione

La nuova interfaccia sfrutta lo schermo più grande per semplificare ogni azione. Durante la visione di un Reel, i commenti appaiono lateralmente senza interrompere la riproduzione. Nella sezione messaggi, si può aprire una chat specifica mentre si continua a visualizzare l’elenco completo delle conversazioni.

Disponibilità e compatibilità di Instagram per iPad

L’app è disponibile da oggi su tutti gli iPad con iPadOS 15.1 o versioni successive. Meta ha confermato che il design ottimizzato sarà presto esteso anche ai tablet Android. Che dire… era pure ora!

Fonte: Instagram

Pubblicato il 4 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

GIMP: un nuovo plugin integra l'IA generativa Google Gemini

GIMP: un nuovo plugin integra l'IA generativa Google Gemini
WhatsApp semplifica le chiamate su iOS con un menu unico

WhatsApp semplifica le chiamate su iOS con un menu unico
Android, arriva la condivisione dell'audio su due cuffie Bluetooth

Android, arriva la condivisione dell'audio su due cuffie Bluetooth
Siri potrebbe presto parlare con la voce di Gemini di Google

Siri potrebbe presto parlare con la voce di Gemini di Google
GIMP: un nuovo plugin integra l'IA generativa Google Gemini

GIMP: un nuovo plugin integra l'IA generativa Google Gemini
WhatsApp semplifica le chiamate su iOS con un menu unico

WhatsApp semplifica le chiamate su iOS con un menu unico
Android, arriva la condivisione dell'audio su due cuffie Bluetooth

Android, arriva la condivisione dell'audio su due cuffie Bluetooth
Siri potrebbe presto parlare con la voce di Gemini di Google

Siri potrebbe presto parlare con la voce di Gemini di Google
Tiziana Foglio
Pubblicato il
4 set 2025
Link copiato negli appunti