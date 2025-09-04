Instagram arriva su iPad con un'interfaccia tutta nuova

Ci sono voluti anni di richieste, lamentele e soluzioni di fortuna, ma il giorno è arrivato: Instagram ha finalmente lanciato la sua app ufficiale per iPad.

Dopo 15 anni, Instagram lancia la sua app nativa per iPad

Fino a ieri, gli utenti dovevano accontentarsi della versione web o di un’app iPhone ingrandita, poco adatta ai display più ampi. Ora, invece, l’esperienza è stata completamente ripensata per sfruttare al massimo lo schermo del tablet.

Reel in primo piano, Storie in alto e feed personalizzabili

All’apertura dell’app, si viene subito catapultati nella sezione Reel, pensata per offrire un’esperienza immersiva e fluida. Le Storie restano nella parte superiore, mentre la barra laterale sinistra consente di accedere rapidamente a messaggi diretti, ricerca, notifiche e pubblicazione di nuovi contenuti.

Il feed è diviso in tre sezioni:

Tutto : post e Reel consigliati dagli account seguiti;

: post e Reel consigliati dagli account seguiti; Amici : contenuti da chi si segue e da chi ricambia il follow;

: contenuti da chi si segue e da chi ricambia il follow; Ultimi: post e Reel in ordine cronologico.

È possibile riordinare queste sezioni in base alle proprie preferenze, rendendo la navigazione ancora più personale.

Layout ottimizzato per multitasking e interazione

La nuova interfaccia sfrutta lo schermo più grande per semplificare ogni azione. Durante la visione di un Reel, i commenti appaiono lateralmente senza interrompere la riproduzione. Nella sezione messaggi, si può aprire una chat specifica mentre si continua a visualizzare l’elenco completo delle conversazioni.

Disponibilità e compatibilità di Instagram per iPad

L’app è disponibile da oggi su tutti gli iPad con iPadOS 15.1 o versioni successive. Meta ha confermato che il design ottimizzato sarà presto esteso anche ai tablet Android. Che dire… era pure ora!