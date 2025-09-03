Instagram lancia il Picture-in-Picture per i Reel, cosa cambia

Instagram sta sperimentando la visualizzazione Picture-in-Picture (PiP) per i Reel. Con questa modalità, sarà possibile continuare a guardare un video in una finestra mobile mentre si naviga su altre app, si risponde ai messaggi o si scorrono i feed di X. Una novità che strizza l’occhio al multitasking e alla retention.

Guardare i Reel di Instagram mentre si usano altre app il Picture-in-Picture, come funziona

La funzione è stata avvistata dal ricercatore Radu Oncescu e confermata da Instagram a TechCrunch. Gli utenti selezionati per il test riceveranno un pop-up informativo con le istruzioni per attivare la modalità. Una volta abilitata, il Reel si riduce a una finestra fluttuante che resta visibile anche quando si esce dall’app. Il controllo è gestibile dalle impostazioni di riproduzione, tramite un interruttore dedicato.

La gente ormai fa mille cose insieme, quindi guardare video in una finestrella mentre si naviga è diventato essenziale. TikTok e YouTube lo fanno da tempo, Instagram recupera terreno. Per chi fa contenuti lunghi è una manna dal cielo. Per Instagram, significa più tempo attivo sull’app e una maggiore competitività nel mondo dei video brevi.

Test limitato, ma il lancio globale potrebbe essere vicino

Il capo di Instagram, Adam Mosseri, aveva già anticipato la possibilità di introdurre il Picture in Picture in una sessione Q&A a marzo. Ora, con i test in corso su un gruppo ristretto di utenti, il roll out su larga scala sembra sempre più probabile. Al momento, però, non ci sono date ufficiali per la distribuzione globale.