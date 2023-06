Instagram: arrivano i brani musicali nelle Note

Interessanti novità in arrivo per Instagram e in special modo per la funzione Note, gli aggiornamenti di stato che sono stati introdotti a inizio anno. Infatti, all’interno del breve messaggio di testo da 60 caratteri massimo che resta visibile per 24 ore si può ora aggiungere pure un estratto di un brano musicale della durata di 30 secondi.

Instagram: 30 secondi di musica nelle Note

Il brano musicale aggiunto non va a inficiare in alcun modo la lunghezza delle note scritte. Si può aggiungere il brano che si preferisce e, in più, anche una breve descrizione dello stesso.

Si tratta indubbiamente di una gran bella novità che di certo riuscirà a fare la gioia dei più e permetterà agli utenti di esprimere al meglio pensieri e stati d’animo, andando quindi oltre quelle che possono essere le semplici parole.

Da tenere presente che Instagram sta altresì introducendo un’opzione per permettere di tradurre le note in una lingua diversa dalla propria, il che può rivelarsi estremamente utile per chi segue account da più parti del mondo.

Tra le novità in dirittura d’arrivo su Instagram vi è pure un bot basato sull’intelligenza artificiale con cui dare filo da torcere a ChatGPT e con cui gli utenti possono conversare per un’esperienza più divertente e coinvolgente, rispondendo alle domande poste e fornendo consigli, consentendo a chi se ne serve di scegliere tra ben 30 differenti personalità. A tal proposito, Mark Zuckerberg ha dichiarato a inizio anno che l’azienda sta costruendo un nuovo “gruppo di prodotti di alto livello a Meta incentrato sull’IA generativa”.