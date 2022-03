Instagram, arrivano i moderatori nelle dirette

Fare dirette sui social è ormai cosa all’ordine dei giorno e rappresenta pure un mezzo assai efficace per comunicare con una gran quantità di utenti in simultanea e in modo interattivo. Durante le live, infatti, gli spettatori possono interagire con chi le conduce, il che forse rappresenta proprio la chiave del successo di tale soluzione. Va tuttavia considerato che talvolta c’è chi se ne approfitta, per cui il flusso dei commenti può essere invaso da spam, insulti e quant’altro. Instagram ne è ben consapevole e per questo ha cercato di trovare una soluzione appropriata.

Instagram: con i moderatori si evitano i troll nelle dirette

Nel corso delle ultime ore, infatti, il famoso social network dedicato a foto e video ha annunciato l’introduzione dei moderatori, un’interessante nuova funzione grazie alla quale diventa possibile proteggersi dai troll. Chi conduce le live su Instagram, infatti, può adesso nominare altri utenti moderatori a cui viene affidato il compito di segnalare commenti, bloccare gli utenti molesti ed eventualmente anche bannarli direttamente sulla live in corso, in maniera per certi versi analoga a quanto avviene già da diverso tempo a questa parte anche su Twitch.

La nuova feature, che arriva praticamente subito dopo quella relativa ai sottotitoli automatici, è attualmente in fase di rollout, per cui nel giro di breve tempo dovrebbe essere accessibile a tutti. Fruirne è molto semplice: durante una diretta, è sufficiente aprire il menu presente sulla barra dei commenti e scegliere un utente specifico a cui assegnare il ruolo di moderatore tramite ricerca oppure selezionarlo dall’elenco dei suggerimenti che vengono forniti direttamente dall’app.