Instagram banna gli utenti innocenti: è colpa dell'AI?

Migliaia di utenti Instagram si stanno svegliando con una brutta sorpresa. I loro account sono stati sospesi o bannati senza apparente motivo. Da settimane la piattaforma di Meta “punisce” anche i profili che non hanno violato nessuna regola, e molti sospettano che il problema sia legato all’uso sempre più massiccio dell‘intelligenza artificiale per la moderazione automatica.

L’ondata di ban inspiegabili su Instagram

I forum di Reddit e i commenti su X sono pieni di storie simili. Utenti che si ritrovano con l’account bloccato nonostante non abbiano fatto niente di sbagliato. Quando provano a fare ricorso, spesso non ricevono nemmeno una risposta. Il problema è che per la maggior parte degli utenti non esiste un modo diretto per parlare con una persona reale del supporto di Meta. L’unica eccezione sono gli account verificati a pagamento, che hanno accesso prioritario al servizio clienti.

I ban non riguardano solo gli account personali. Tante piccole aziende hanno visto sparire i loro profili aziendali da un momento all’altro. E Instagram era il modo principale per trovare clienti e vendere. Alcuni utenti si sono ritrovati bannati con accuse pesantissime, come lo sfruttamento sessuale di minori, nonostante non abbiano mai pubblicato niente del genere. Accuse che possono rovinare sia la carriera che la reputazione di una persona. Queste etichette automatiche sono pericolose perché restano associate al proprio nome anche dopo eventuali riabilitazioni.

Meta non ha ancora confermato ufficialmente il problema. Molti utenti però non hanno dubbi e puntano il dito contro l’AI utilizzata per la moderazione automatica. Le grandi piattaforme social si affidano sempre di più agli algoritmi per controllare miliardi di contenuti ogni giorno. Questi sistemi però non sono perfetti… e si vede!

Ma Instagram non è l’unica. Anche Pinterest ha affrontato un problema simile all’inizio dell’anno. A maggio l’azienda ha ammesso che si trattava di un “errore interno”, anche se non ha specificato se fosse colpa dell’AI.

La protesta degli utenti

La situazione è diventata così grave che la community di Instagram su Reddit è praticamente monopolizzata da post sui ban ingiusti. Su X i profili ufficiali di Instagram sono invasi da richieste di aiuto. Una petizione su Change.org ha superato le 4.000 firme e c’è anche chi parla di fare causa collettiva a Meta.

Meta però resta in silenzio. Nessun comunicato pubblico, nessuna risposta ai giornalisti che hanno chiesto spiegazioni. Un silenzio che sta facendo arrabbiare ancora di più gli utenti, che vedono anni di lavoro su Instagram sparire nel nulla senza spiegazioni.