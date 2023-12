Come creare il Best Nine su Instagram nel 2023

Su Instagram è diventata una tradizione. Alla fine dell’anno molti utenti pubblicano la loro Best Nine: una raccolta delle nove migliori foto pubblicate sul proprio feed durante l’anno.

Il problema è che, nel 2023, Instagram non offre ancora una funzione dedicata per generare questa retrospettiva, nonostante la popolarità di questa consuetudine. È quindi necessario utilizzare una piattaforma dedicata o un’applicazione di terze parti. Come promemoria, questi strumenti si basano generalmente sulla popolarità, e quindi sul numero di “Mi piace”, per determinare quali pubblicazioni saranno valutate.

Come fare il Best Nine 2023 su Instagram

Per generare una retrospettiva del proprio anno sul social network, sono disponibili diverse soluzioni gratuite tramite browser web, iOS e Android. Ecco due applicazioni intuitive per creare rapidamente il Best Nine per Instagram.

1. Top Nine per Instagram: su browser web e iOS

Accessibile tramite browser web, l’applicazione Top Nine for Instagram può anche essere scaricata dall’App Store. Con pochi clic, è possibile generare una compilation delle migliori pubblicazioni del 2023, a condizione che il proprio profilo sia pubblico. Se l’account è privato, infatti, bisogna collegarsi a Instagram dall’applicazione per iOS. Per generare il Best Nine con Top Nine, basta seguire questi passaggi:

Da browser, andare sulla piattaforma, inserire il proprio nome utente nella barra di inserimento, quindi cliccare su Continua. Potrebbero essere necessari alcuni minuti per generare la Best Nine. Una volta generata la compilazione, è possibile scegliere tra una selezione di modelli premendo il pulsante “Choose Template”. Il Best Nine può essere scaricato come JPEG facendo clic su Download.

Da app iOS, dopo aver scaricato l’app dall’App Store, inserire la propria @ e fare clic su Continua. Selezionare un modello di collage in “Change your Template”, quindi premere il pulsante Continua. Il Best Nine, generato come JPEG, può essere condiviso direttamente come Storia su Instagram, salvato nella libreria di immagini o condiviso tramite messaggio o e-mail facendo clic su Altro.

2. Nine Grid Photo – Grid Maker: su Android

Per gli utenti di dispositivi Android, Nine Grid Photo – Grid Maker offre una funzionalità simile se il profilo è accessibile pubblicamente. Tuttavia, l’applicazione non è disponibile online, quindi è necessario scaricarla dal Google Play Store. Per creare un collage delle foto migliori, basta accedere all’interfaccia e inserire il proprio nome utente. Da lì, Nine Grid Photo – Grid Maker consente di creare una retrospettiva dei momenti più significativi su Instagram (dal momento dell’iscrizione) o per l’anno 2023. La generazione richiede solo pochi secondi e può essere condivisa direttamente.