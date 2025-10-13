Instagram cambia interfaccia per dare più spazio ai Reel

Instagram sta cambiando la barra di navigazione per dare più spazio ai Reel. La nuova interfaccia in fase di test sposta i pulsanti in basso, quelli che ormai si toccano automaticamente senza guardare. Per un po’ si premerà il tasto sbagliato finché non ci si abitua…

Il pulsante “Crea”, quello utilizzato per pubblicare foto, perché Instagram era nato per quello, o no?… ora va nell’angolo in alto a sinistra. Al suo posto, nel menu principale, arrivano i Reel come seconda scheda, subito dopo Home. I messaggi diretti diventano terzi, Cerca scende in quarta posizione, e il profilo resta all’estrema destra come ultimo baluardo.

Nuovo design Instagram: Reel al centro dell’app, tutto il resto dopo

Adam Mosseri, CEO di Instagram, ha spiegato la logica dietro questo stravolgimento in un post su Threads: Stiamo organizzando l’app in base a ciò che le persone utilizzano maggiormente, ovvero Reel e DM . È un’ammissione onesta, ma anche la conferma che Instagram ha completamente abbandonato l’idea di essere una piattaforma per foto statiche.

I Reel sono diventati l’ossessione principale di Meta. Mosseri ha anche aggiunto: So che questo tipo di cambiamenti può richiedere tempo per abituarsi, quindi stiamo dando alle persone la possibilità di provarlo in anticipo prima di lanciarlo .

Ma cosa cambia davvero? Oltre a riorganizzare il menu inferiore, la nuova interfaccia introduce la possibilità di scorrere tra tutte le schede. Prima si poteva scorrere dal bordo destro per aprire i DM e dal bordo sinistro per creare contenuti. Ora, apparentemente, si può scorrere ovunque per fare qualsiasi cosa. O almeno, questa è l’idea.

Insomma, la bestemmia è dietro l’angolo. Ogni volta che si toccherà la schermata nel punto sbagliato e ci si ritroverà nella sezione dei Reel invece che dove si voleva essere. Ma Instagram non sembra preoccuparsene troppo, perché finire accidentalmente sui Reel è esattamente ciò che vogliono.

3 miliardi di utenti e una sola priorità

Instagram ha recentemente superato i 3 miliardi di utenti attivi al mese, un traguardo che pochissime piattaforme raggiungono. Secondo Mosseri, il merito, soprattutto negli ultimi anni, è dei Reel, dei messaggi diretti e dei consigli (l’algoritmo che mostra contenuti di persone che non si seguono). È per questo che Instagram continua a sviluppare nuove funzionalità legate a Reel e DM, mentre tutto il resto passa in secondo piano.

Test “estremi” in alcuni Paesi

Instagram non sta testando questa interfaccia solo globalmente. In India e Corea del Sud, l’azienda sta sperimentando una versione ancora più estrema. I Reel appaiono direttamente nella homepage, sotto le Storie. Non bisogna nemmeno cambiare scheda per vederli, sono già lì.

Del resto, la versione di Instagram per iPad, lanciata di recente, è già interamente incentrata sui Reel. Quando si apre l’app, ci si ritrova direttamente sui Reel invece di scorrere un feed di contenuti misti. È probabile che questa sia la direzione che Instagram vuole prendere, Reel come esperienza predefinita, tutto il resto come optional. Le foto statiche sopravviveranno, ma diventeranno sempre più marginali, come il vecchio nonno che tutti rispettano ma nessuno ascolta davvero.