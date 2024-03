Instagram: condivisone di contenuti retrodatati

In un futuro non molto remoto, Instagram potrebbe andare a implementare una nuova funzione per permettere agli utenti di condividere post retrodatati sulla piattaforma. La feature è stata avvistata nelle scorse ore dal leaker Alessandro Paluzzi, che già in precedenza ha individuato novità in anteprima sulla celebre piattaforma di proprietà di Meta.

Instagram: nuova funzione “Post to the past”

Andando più in dettaglio, la funzione potrebbe comparire sull’app Instagram con il nome “Post to the past”, nella sezione dedicata alle impostazioni.

Al momento, però, non si sa ancora quando la nuova funzione sarà rilasciata al pubblico, se ciò accadrà davvero e se verrà limitata agli account aziendali o aperta a tutti. Non tutte le funzioni in fase di test, infatti, trovano poi concreta implementazione. Ciò dipende essenzialmente dalla risposta degli utenti a quella data feature e dal presentarsi di eventuali intoppi in fase di utilizzo.

Da tenere presente che Facebook, sempre appartenente al gruppo Meta, consente di modificare la data di pubblicazione dei contenuti sulla timeline praticamente da sempre, mentre Instagram non permette di condividere post, storie e reel con una data differente da quella effettiva, ma è comunque possibile accedere ai contenuti condivisi in passato accedendo all’archivio dell’app.

Da notare che la nuova funzione da poco individuata va ad aggiungersi al ricco flusso di nuove feature degli ultimi tempi, come ad esempio la possibilità di modificare i DM fino a 15 minuti dopo l’invio, il gioco segreto in stile Pong e la “Friend Map” per trovare gli amici presenti nelle vicinanze.