Instagram testa "Friend Map" per localizzare i propri contatti

Instagram sta sviluppando una nuova funzione chiamata “Friend Map”, che permetterebbe agli utenti di vedere la posizione in tempo reale dei loro amici. Lo ha confermato lunedì un portavoce di Meta, la società che possiede Instagram, a TechCrunch. La funzione è ancora in fase di prototipo interno e non è stata testata con gli utenti esterni. È stata scoperta dallo sviluppatore di appa Android Alessandro Paluzzi, che spesso anticipa le novità dei social media prima del loro rilascio ufficiale.

Instagram lavora su una mappa per vedere gli amici in tempo reale

Con la Friend Map, Instagram si ispirerebbe a una funzione già presente su Snapchat, la Snap Map, che ha lo stesso scopo. Non sarebbe la prima volta che Instagram copia una funzione di Snapchat… Nel 2016, ha lanciato le Storie, che erano molto simili a quelle di Snapchat. Instagram si avvicina anche ad Apple, che ha una funzione di mappa chiamata “Dov’è”, che mostra la posizione degli amici e dei familiari. Con Friend Map, Instagram vorrebbe dare ai suoi utenti un motivo in più per usare la sua app e non quelle degli altri.

Paluzzi ha pubblicato su Threads alcune schermate della Friend Map di Instagram, che mostrano come funzionerebbe. Gli utenti possono scegliere chi può vedere la loro posizione, che è crittografata end-to-end. Possono condividere la loro posizione con i follower che li seguono, con gli “Amici più stretti” o con nessuno. La mappa avrebbe anche una “Modalità fantasma”, che nasconderebbe l’ultima posizione attiva.

La Friend Map permetterebbe anche agli utenti di lasciare delle “Note” sulla mappa, che sarebbero dei brevi messaggi visibili agli altri. Le Note di Instagram sono già presenti nel feed dei messaggi diretti, ma con la Friend Map gli utenti possono pubblicarle sulla mappa. Potrebbero essere usate per condividere con gli amici delle scoperte interessanti, come un negozio pop-up o un ristorante.

Instagram sfida Google Maps con le sue mappe social?

Instagram sta rapidamente espandendo e migliorando le funzionalità di mappe all’interno della sua app. Dopo aver lanciato a fine 2022 la “mappa ricercabile“, che permette di esplorare e filtrare per categorie i luoghi nelle vicinanze, il social network si prepara ad introdurre anche la “Friend Map” per localizzare i propri contatti.

Queste novità arrivano dopo le dichiarazioni di un vicepresidente Google, secondo cui i giovani preferiscono servizi come Instagram e TikTok a Google Search e Maps per scoprire nuovi luoghi.