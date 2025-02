Instagram: in arrivo un'app separata per i Reel?

Mentre TikTok si aggira come un’anima in pena in cerca di un cavaliere bianco a stelle e strisce, c’è chi si sfrega le mani. Instagram, per esempio. Il social, che fa capo all’impero di Mark Zuckerberg, vede in questa crisi un’opportunità d’oro per fare breccia nel cuore degli utenti. Pare che Adam Mosseri stia già progettando un’app separata per i Reel.

Trump dà 75 giorni di tempo a TikTok

Ma facciamo un passo indietro. TikTok ha ottenuto una tregua temporanea di 75 giorni per trovare un nuovo proprietario. All’inizio sembrava che diverse aziende fossero interessate ad acquisire TikTok, tra cui Perplexity. Ad oggi però la piattaforma è ancora in cerca di una nuova casa. Nel frattempo, l’app è stata reinserita su Google Play Store e Apple App Store.

Il governo statunitense teme che Pechino possa usare TikTok per spiare gli utenti USA o influenzare la politica. Il presidente Trump ha persino suggerito una partnership 50-50 tra il governo USA e ByteDance, ma finora non è stato presentato alcun piano concreto in tal senso.

Meta vuole replicare l’esperienza di TikTok su Instagram con un’app a parte per i Reel

Non è la prima volta che Instagram prova a lanciare un’applicazione separata per una funzione già presente nell’app principale. Qualcuno ricorderà Lasso? No? Forse perché è durato quanto un gatto in tangenziale. Era un’app di editing video per sfidare TikTok, ma si è rivelata un flop clamoroso. Chiusa e archiviato nel dimenticatoio.

Poi è arrivata “Edits“, l’ennesima app di editing video sfornata da Zuckerberg e soci per dare del filo da torcere a CapCut, il tool di ByteDance. Segno che a Meta non interessa solo scippare gli utenti a TikTok, ma anche rubargli gli strumenti per creare contenuti.

Il problema è che Instagram sembra essere sempre un passo indietro. Lo ha ammesso lo stesso Zuckerberg: abbiamo sottovalutato il potenziale dei video brevi, ci siamo fatti fregare da TikTok. Ora il rischio è di arrivare troppo tardi. Ma se davvero TikTok dovesse scomparire dai radar americani, per Instagram sarebbe un assist a porta vuota. L’occasione perfetta per prendersi la scena e diventare il nuovo re dei video brevi. Sempre che gli utenti non si stufino di vedersi propinare l’ennesima copia di un’app di successo.

Una partita ancora aperta

Insomma, la partita è ancora aperta. Da un lato TikTok, che cerca disperatamente un compratore per evitare il ban. Dall’altro Instagram, che aspetta al varco per soffiargli il posto. E in mezzo milioni di utenti che rischiano di ritrovarsi senza la loro dose quotidiana di balletti e lip-sync.