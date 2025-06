Instagram per iPad, app nativa è davvero vicina al rilascio

Per anni gli utenti di iPad hanno chiesto a gran voce un’applicazione di Instagram degna di questo nome, stufi della versione per iPhone. Ma secondo i rumors, Meta sta per rimediare al suo errore: l’applicazione è finalmente in fase di test.

Instagram arriva (finalmente) su iPad: app nativa in fase di test

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Meta starebbe testando un’applicazione nativa di Instagram per iPad. E se lo sviluppo proseguirà senza intoppi, il rilascio potrebbe anche avvenire entro la fine del 2025. Questa notizia ha suscitato le speranze di molti utenti, che recentemente si sono chiesti se, dopo 15 anni, Instagram avrebbe mai capito che esiste l’iPad…

L’assenza così lunga di un’applicazione ottimizzata per il tablet di Apple ha costretto gli utenti ad accontentarsi della versione ingrandita per iPhone, spesso sinonimo di immagini pixelate e di un layout poco ergonomico, soprattutto in modalità orizzontale. Eppure l’iPad è molto popolare, soprattutto tra i creatori di contenuti visivi.

Per anni Adam Mosseri e il team di Instagram hanno continuato a ripetere la stessa storia: troppo pochi utenti iPad per giustificare lo sviluppo di un’app dedicata. Le scuse tecniche non sono mancate. Adattare un’interfaccia pensata per smartphone e foto quadrate agli schermi più grandi dei tablet non sarebbe una passeggiata. Ma dietro le spiegazioni ufficiali, molti hanno iniziato a sospettare che ci fosse dell’altro. I rapporti tesi tra Mark Zuckerberg e Tim Cook sono cosa nota, e qualcuno ha pensato che la riluttanza di Meta a investire sull’ecosistema iPad potesse essere una questione personale.

Fine dell’agonia per milioni di utenti Apple?

Intanto, chi usa un iPad per lavoro o svago ha dovuto arrangiarsi con l’app per iPhone ingrandita, un’esperienza tutt’altro che ottimale, che ha generato una frustrazione palpabile nella comunità degli utenti. Ma perché ora questo cambio di rotta? Qualcosa è cambiato in casa Meta.

L’arrivo di WhatsApp su iPad ha dimostrato che si può fare, e probabilmente ha smosso le acque anche per Instagram. Nel frattempo, gli iPad sono diventati sempre più potenti, con strumenti di sviluppo e capacità grafiche che hanno spazzato via molte delle scuse tecniche di un tempo.

Ma il vero motivo potrebbe essere un altro: TikTok. Con tutte le incertezze normative, Meta potrebbe aver fiutato l’occasione. Perché non approfittarne per rafforzare Instagram su ogni piattaforma possibile? Un’app nativa per iPad significa intercettare più utenti e tenerli incollati allo schermo più a lungo.