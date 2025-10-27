Instagram lancia la Cronologia di visualizzazione per i Reel

Instagram ha appena annunciato la “Cronologia di visualizzazione” per i Reel, una sezione dove si possono rivedere tutti i video già guardati. L’idea potrebbe sembrare rivoluzionaria, peccato solo che TikTok offra la stessa funzione da anni. Ma ehi, almeno stavolta Meta ha copiato qualcosa di effettivamente utile.

Su Instagram arriva la Cronologia dei Reel come su TikTok

La nuova funzione è un po’ nascosta. Bisogna andare su Profilo, poi su Impostazioni, “La tua attività”, e finalmente si trova la Cronologia di visualizzazione. A darne notizia è Adam Mosseri in persona, sul suo profilo Instagram. Ti è mai capitato di voler rivedere un Reel su Instagram e di non riuscire più a trovarlo , chiede retoricamente. Sì Adam, è successo a tutti. Ogni giorno. Da quando esistono i Reel.

Va detto però che Instagram non si è limitata a copiare pedissequamente TikTok, ma ha aggiunto qualche tocco personale. Si può ordinare la cronologia per data, settimana, mese, o scegliere un intervallo temporale specifico. Fin qui, tutto come TikTok. Ma è possibile anche ordinare per autore e persino invertire l’ordine cronologico, oppure rimuoverli dalla cronologia.

Prima di questa funzione, gli utenti più determinati dovevano scaricare tutti i propri dati dall’app, un processo lungo e tedioso, e poi setacciare file su file per recuperare la cronologia di visualizzazione. Ora bastano un paio di tap e si hanno davanti tutti i Reel guardati.

Meta e l’arte di copiare

Dal giorno in cui Instagram ha lanciato i Reel come risposta spudorata a TikTok, Meta ha seguito una strategia ben precisa: guardare cosa fa TikTok e copiarlo con qualche mese (o anno) di ritardo, magari aggiungendo qualcosa di diverso. Di recente ha aggiunto la possibilità di collegare più Reel in una serie e il supporto per la visualizzazione Picture-in-Picture. Indovinate dove esistevano già queste funzioni?… Esatto.

La Cronologia di visualizzazione era una delle funzioni più richieste dagli utenti, dice Instagram. E finalmente è stata implementata, amen.