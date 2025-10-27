 Instagram lancia la Cronologia di visualizzazione per i Reel
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Instagram lancia la Cronologia di visualizzazione per i Reel

Instagram lancia la Cronologia di visualizzazione per i Reel. Ora è possibile recuperare video chiusi accidentalmente o persi nel feed.
Instagram lancia la Cronologia di visualizzazione per i Reel
Informatica App e Software
Instagram lancia la Cronologia di visualizzazione per i Reel. Ora è possibile recuperare video chiusi accidentalmente o persi nel feed.
ChatGPT

Instagram ha appena annunciato la “Cronologia di visualizzazione” per i Reel, una sezione dove si possono rivedere tutti i video già guardati. L’idea potrebbe sembrare rivoluzionaria, peccato solo che TikTok offra la stessa funzione da anni. Ma ehi, almeno stavolta Meta ha copiato qualcosa di effettivamente utile.

Su Instagram arriva la Cronologia dei Reel come su TikTok

La nuova funzione è un po’ nascosta. Bisogna andare su Profilo, poi su Impostazioni, “La tua attività”, e finalmente si trova la Cronologia di visualizzazione. A darne notizia è Adam Mosseri in persona, sul suo profilo Instagram. Ti è mai capitato di voler rivedere un Reel su Instagram e di non riuscire più a trovarlo, chiede retoricamente. Sì Adam, è successo a tutti. Ogni giorno. Da quando esistono i Reel.

Va detto però che Instagram non si è limitata a copiare pedissequamente TikTok, ma ha aggiunto qualche tocco personale. Si può ordinare la cronologia per data, settimana, mese, o scegliere un intervallo temporale specifico. Fin qui, tutto come TikTok. Ma è possibile anche ordinare per autore e persino invertire l’ordine cronologico, oppure rimuoverli dalla cronologia.

Prima di questa funzione, gli utenti più determinati dovevano scaricare tutti i propri dati dall’app, un processo lungo e tedioso, e poi setacciare file su file per recuperare la cronologia di visualizzazione. Ora bastano un paio di tap e si hanno davanti tutti i Reel guardati.

Meta e l’arte di copiare

Dal giorno in cui Instagram ha lanciato i Reel come risposta spudorata a TikTok, Meta ha seguito una strategia ben precisa: guardare cosa fa TikTok e copiarlo con qualche mese (o anno) di ritardo, magari aggiungendo qualcosa di diverso. Di recente ha aggiunto la possibilità di collegare più Reel in una serie e il supporto per la visualizzazione Picture-in-Picture. Indovinate dove esistevano già queste funzioni?… Esatto.

La Cronologia di visualizzazione era una delle funzioni più richieste dagli utenti, dice Instagram. E finalmente è stata implementata, amen.

Fonte: Adam Mosseri su Instragram

Pubblicato il 27 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Agenzia delle Entrate: area riservata irraggiungibile (update)

Agenzia delle Entrate: area riservata irraggiungibile (update)
Tasse e multe a rate: pagamenti pagoPA anche con Klarna

Tasse e multe a rate: pagamenti pagoPA anche con Klarna
iOS 26.1, backup delle foto in background per app di terze parti

iOS 26.1, backup delle foto in background per app di terze parti
Automattic controdenuncia WP Engine

Automattic controdenuncia WP Engine
Agenzia delle Entrate: area riservata irraggiungibile (update)

Agenzia delle Entrate: area riservata irraggiungibile (update)
Tasse e multe a rate: pagamenti pagoPA anche con Klarna

Tasse e multe a rate: pagamenti pagoPA anche con Klarna
iOS 26.1, backup delle foto in background per app di terze parti

iOS 26.1, backup delle foto in background per app di terze parti
Automattic controdenuncia WP Engine

Automattic controdenuncia WP Engine
Tiziana Foglio
Pubblicato il
27 ott 2025
Link copiato negli appunti