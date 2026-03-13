Instagram, arrivano i link cliccabili nelle didascalie dei post?

“Link in bio.” Due parole che hanno definito un’epoca di Instagram, generato un intero settore (es. Linktree) e urtato i nervi di milioni di utenti e creator che volevano semplicemente condividere un collegamento sotto il proprio post. Adesso Instagram sta testando i link cliccabili direttamente nelle didascalie dei post. La rivoluzione tanto attesa? Forse. Ma meglio leggere le condizioni prima di festeggiare…

Link cliccabili nelle didascalie dei post Instagram, come funziona

Meta ha confermato a Engadget che la funzione è in fase di test, senza specificare il numero di utenti coinvolti. Ma ci sono dei limiti, in primis si possono condividere massimo 10 link al mese. Inoltre, il link funziona solo nella versione mobile di Instagram, non sul web. E, dettaglio cruciale, la funzione sembra essere disponibile esclusivamente per gli abbonati Meta Verified. Così una funzione potenzialmente utile per tutti diventa un vantaggio per chi paga…

Instagram non ha mai permesso link cliccabili nelle didascalie dei post. Si poteva scrivere un link, ma restava un testo morto: non era cliccabile e non si poteva nemmeno copiare, perché l’app non permette il copia-incolla delle didascalie. Per questo i creator usavano il famoso “link in bio”, invitavano gli utenti ad andare sul loro profilo e cliccare il link nella biografia. Un passaggio in più che spesso scoraggiava una buona parte del pubblico.

Negli anni Meta ha introdotto i link nelle Storie, nei Reel e nei profili. Le didascalie dei post erano rimaste l’ultimo spazio senza link funzionanti. Peccato però, che sia una funzione a pagamento.

Un privilegio per gli abbonati Meta Verified

Il limite di 10 link al mese è troppo basso per sostituire servizi come Linktree, che permettono di raccogliere molti collegamenti in un unico posto. Ma il fatto che la funzione sia legata a Meta Verified suggerisce una strategia più ampia, trasformare il collegamento ipertestuale, la funzione più basilare del web, in una funzione premium.

Per ora è un test. Ma spesso, quando una funzione nasce come vantaggio per gli utenti a pagamento, difficilmente in seguito diventa gratuita per tutti.