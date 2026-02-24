 Instagram si apre direttamente sui Reel, addio foto?
I video brevi tirano di più e Instagram si adegua, con un nuovo design che si apre direttamente sui Reel con feed personalizzabili.
I video brevi tirano di più e Instagram si adegua, con un nuovo design che si apre direttamente sui Reel con feed personalizzabili.
ChatGPT

Instagram, la piattaforma nata per condividere foto quadrate, è ormai un’app di video brevi con qualche foto che sopravvive qua e là. I numeri lo dicono da tempo: 3,5 miliardi di Reel condivisi ogni giorno tra Facebook e Instagram, il 50% del tempo trascorso sull’app dedicato ai Reel già a fine 2024, una percentuale che da allora è solo cresciuta. Il capo di Instagram Adam Mosseri continua a ripetere che le foto restano centrali nell’esperienza… sarà, ma i dati dicono altro.

Adesso, un nuovo design in fase di sperimentazione, scoperto dal ricercatore di app @howfxr, renderebbe questa trasformazione ufficiale anche nell’interfaccia.

Nuovo design Instagram, i Reel diventano la schermata principale

Nella versione in fase di test, Instagram si aprirebbe direttamente sul feed dei Reel invece che sul feed tradizionale dei post. Al centro della barra di navigazione in basso apparirebbe una nuova icona per accedere a “Your Feeds”, un centro di controllo dove l’utente può scegliere tra diversi feed di Reel personalizzati.

Le opzioni includono: Following (chi segui), Friends (amici stretti), Latest (più recenti), Saved (salvati), Favorites (preferiti) e Suggested (suggeriti). Si può scorrere lateralmente tra i feed, creando un’esperienza di consumo video stratificata e personalizzabile, molto più articolata del feed unico attuale.

Più controllo per gli utenti, più Reel per tutti

Da un lato, gli utenti ottengono più controllo su quello che vedono, non un algoritmo monolitico che decide tutto, ma la possibilità di scegliere il tipo di feed in base al momento. Si vuole vedere cosa hanno pubblicato gli amici? Feed Friends. Si vuole scoprire contenuti nuovi? Feed Suggested. Si vuole recuperare i video salvati? Feed Saved. Un livello di personalizzazione che gli utenti chiedevano già da tempo. Dall’altro lato, ogni feed è un feed di Reel. Non di foto o post tradizionali, non di caroselli.

I brand sono avvisati

Per chi usa Instagram a livello professionale, quindi brand, creator, aziende, il messaggio è chiaro. Se Instagram sposta l’interfaccia verso i Reel come esperienza primaria, il contenuto che non è in formato Reel avrà progressivamente meno visibilità. Non perché viene penalizzato dall’algoritmo, ma perché l’architettura stessa dell’app lo marginalizza.

Instagram ha già sperimentato in passato l’apertura sul feed dei Reel per gli utenti che trascorrono più tempo sui video. Non ha ancora fatto il passo definitivo di renderlo il feed predefinito per tutti. Ma con questo nuovo design in fase di test, il passo sembra sempre più vicino, e sempre più inevitabile.

Fonte: howfxr su X

Pubblicato il 24 feb 2026

Tiziana Foglio
