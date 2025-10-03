Instagram lancia la Mappa degli amici in Italia: come funziona

La Mappa degli amici di Instagram è arrivata in Italia dopo mesi di test negli Stati Uniti, portando con sé tanto entusiasmo quanto una discreta dose di paranoia collettiva.

La funzione si ispira palesemente a Snap Map, lo strumento di Snapchat che permette di spiare gli spostamenti altrui con la scusa di “rimanere in contatto“. Instagram ha copiato l’idea aggiungendoci il suo tocco personale, non solo si vede dove sono i propri contatti, ma anche le loro Storie, i Reel e i post geolocalizzati. Le note condivise restano visibili per 24 ore.

La Mappa di Instagram che permette di vedere la posizione in tempo reale degli amici

La mappa è accessibile dalla casella di posta, proprio accanto alle note. Meta la presenta come uno strumento sociale e ludico per scoprire nuovi posti e rendere l’esperienza più coinvolgente. In pratica, è un modo per tenerci incollati all’app ancora più a lungo mentre si controlla ossessivamente dove sono finiti i propri amici.

Almeno stavolta Meta ha avuto la decenza di disattivare la condivisione della posizione per impostazione predefinita. Chi vuole farsi localizzare deve andare nelle impostazioni e attivare manualmente la funzione, scegliendo il livello di precisione e l’elenco dei contatti autorizzati. Un piccolo passo per la privacy, un grande passo per un’azienda che fa dei dati personali il suo core business.

La dimensione ludica dello strumento non cancella le preoccupazioni legate alla sicurezza. Condividere la propria posizione in tempo reale significa potenzialmente far sapere a troppa gente dove ci si trova in ogni momento, informazione che può essere usata in modi creativi da stalker, ex fidanzati troppo curiosi o ladri professionisti che apprezzano sapere quando una casa è vuota.

Come dire no al Grande Fratello digitale

Per chi preferisce mantenere un minimo di mistero sui propri spostamenti, disattivare la Mappa degli Amici è relativamente semplice. Dall’app Instagram si apre la casella di posta, si tocca l’icona mappa accanto alle note, e nelle impostazioni si bloccano le autorizzazioni alla posizione. Su Android si seleziona “Non consentire”, su iOS “Mai”. Fine della storia.

In alternativa si può bloccare l’accesso direttamente dalle impostazioni dello smartphone, entrando nelle autorizzazioni delle app e negando a Instagram il permesso di accedere alla posizione. Su Android: Impostazioni > Posizione > Autorizzazioni delle applicazioni > Instagram > “Non consentire”. Su iOS: Impostazioni > Privacy e sicurezza > Servizi di localizzazione > Instagram > “Mai”.

Queste impostazioni garantiscono un controllo migliore sui dati personali e riducono il rischio di trasformarsi in un punto rosso su una mappa consultabile da chiunque si abbia accettato come amico in un momento di debolezza… La localizzazione può sempre essere riattivata temporaneamente per usi specifici, ma almeno la condivisione costante diventa una scelta consapevole invece che un’impostazione predefinita dimenticata.