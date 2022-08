È tutto pronto per l'invasione NFT su Instagram

Conclusa la fase di test avviata nel mese di maggio e solamente negli Stati Uniti, l’integrazione degli NFT su Instagram è pronta al debutto internazionale. La distribuzione della nuova funzionalità interessa oltre 100 paesi dislocati in Africa, Asia, Medio Oriente e America. Per quanto riguarda l’Europa bisognerà invece attendere ancora.

NFT su Instagram: ci siamo

L’annuncio è giunto direttamente da Mark Zuckerberg. Il numero uno di Meta ha condiviso un post che ritrae da bambino con la divisa della propria squadra di baseball, anticipando l’intenzione di rendere il contenuto un Non-Fungible Token.

In onore dell’espansione degli NFT digitali collezionabili a più di 100 paesi su Instagram, e lanciando nuove integrazioni con Coinbase e Dapper, condivido la mia vecchia card della lega di baseball dei piccoli, che presto sarà un NFT. Qualcuno, di recente, l’ha trovata e me l’ha inviata.

Il gruppo conferma inoltre l’adozione dei wallet di Coinbase e di Dapper che soni ora accettati come strumenti di terze parti per la gestione dei pagamenti su Instagram. L’ultima delle novità svelate riguarda l’inclusione di Flow tra le blockchain supportate (va ad aggiungersi a Ethereum e Polygon).

L’integrazione in una piattaforma dalla portata globale come Instagram potrebbe infondere nuova linfa vitale a un settore, quello dei Non-Fungible Token, che negli ultimi mesi ha visto frenare in modo importante la propria crescita. Inoltre, la rafforzata partnership con Coinbase, potrebbe contribuire alla ripartenza di una realtà di certo tra le più importanti nel settore della criptovalute, ma che di recente si è vista costretta a rivedere la propria strategia operando tagli importanti. Un altro segnale positivo per la società è giunto questa settimana in seguito all’annuncio della collaborazione con BlackRock.

