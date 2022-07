Lazio, biglietti NFT per il campionato 2022/23

Binance ha annunciato un importante progetto pilota in partnership con la società sportiva Lazio. Quella che prima era una semplice collaborazione di sponsorizzazione sta diventando qualcosa di ulteriore, insomma, portando avanti un’idea nata inizialmente in Francia e pronta ora a sbarcare anche negli stadi italiani: il connubio tra il biglietto di ingresso e gli NFT.

Biglietti NFT

“Il ticketing NFT“, spiega Binance, “non solo garantirà ai tifosi l’accesso alle partite, ma fornirà anche esperienze uniche, sconti e molto altro, oltre a verificare l’autenticità e aiutare a prevenire l’uso improprio dei biglietti“. Molte finalità perseguite con una sola tecnologia, insomma. “Binance mira così a rendere la tecnologia blockchain accessibile e facilmente comprensibile ad ogni tifoso della Lazio” e al tempo stesso la società evita contraffazione e bagarinaggio grazie ai controlli eseguibili su biglietti tracciati su blockchain.

Binance diventa così capofila di una progettualità destinata potenzialmente ad essere sperimentata anche altrove. L’Olimpico diventerà così la base di partenza di un prospetto che Zoe Wei, Fan Token Lead di Binance, guarda con estrema ambizione:

Il ticketing NFT, che stiamo introducendo con S.S. Lazio NFT ticketing, introduce un livello totalmente nuovo di funzionalità per i token non fungibili. La Lazio rivoluzionerà il mercato dei biglietti e presenta un altro significativo caso d’uso reale per la tecnologia Web3. Il ticketing NFT abilitato dalla blockchain ha il potenziale per andare oltre lo sport e mettere le sue radici nel più ampio settore dell’intrattenimento. I tifosi hanno ora la possibilità di conservare i ricordi di qualsiasi evento dal vivo a cui hanno partecipato raccogliendo digitalmente i biglietti, e di godere di un ulteriore impegno con i loro club o brand preferiti al di là di questi momenti, portando a esperienze più significative e durature per i tifosi, a comunità digitali e mondiali più forti e a un maggiore coinvolgimento nella vita di squadre, giocatori e marchi.

Favorevole anche l’opinione di Marco Canigiani, Direttore Marketing SS Lazio:

La S.S. Lazio è orgogliosa di lanciare la biglietteria NFT per tutte le partite casalinghe della Lazio. I nostri abbonati possono ora richiedere gratuitamente i loro biglietti NFT e utilizzarli per entrare allo Stadio Olimpico. Il nostro team sta lavorando a stretto contatto con Binance per fornire il massimo valore a tutti i nostri tifosi. È con grande piacere che premiamo tutti i tifosi della S.S. Lazio che richiedono i propri biglietti digitali NFT con l’acquisto dell’abbonamento. I nostri tifosi che esplorano questa nuova tecnologia potranno godere di sconti per le partite di Europa League e per l’acquisto di merchandising online, oltre che di ulteriori premi ed esperienze uniche. La nostra collaborazione con Binance consente alla S.S. Lazio di cambiare e influenzare il modo in cui i tifosi interagiscono con le varie offerte di prodotti della nostra società sportiva. Ci aspettiamo che molte altre funzionalità vengano lanciate utilizzando la tecnologia blockchain nel corso della partnership della S.S. Lazio con Binance.

Una nuova stagione va a cominciare ed appare chiaro ai più come l’industria del calcio italiano abbia la necessità assoluta di contenere i costi, aumentare gli introiti e migliorare le regole di un sistema che si è fatto ormai economicamente insostenibile. Gli NFT e partnership come quella con Binance sono scintille utili in questo quadro che necessita famelicamente di nuove idee, nuove tecnologie e nuovi tipi di esperienza: solo così si potranno risollevare le sorti del gioco più bello in stadi abituati nei decenni scorsi ad ospitare i campioni più forti del mondo.

I tifosi della Lazio che hanno un account Binance possono fin da subito richiedere i propri biglietti NFT in diversi modi: il nuovo strumento è accessibile tanto nei negozi ufficiali della Lazio, quanto tramite i social media e per mezzo della piattaforma Binance Fan Token.

