Instagram: nuova funzione per gestire le cartelle dei DM

Instagram continua a lavorare sui messaggi diretti. Infatti, un futuro aggiornamento della piattaforma potrebbe consentire di rinominare e riordinare le cartelle dei DM. A riferirlo è stato il leaker Alessandro Paluzzi, che in passato ha già rivelato diverse funzionalità e modifiche inedite del celebre servizio social.

Instagram permetterà di rinominare e riordinare le cartelle dei DM

Stando a quanto emerso, le cartelle dedicate alla gestione e all’organizzazione dei DM dovrebbero essere così strutturate.

Primario: mostra le chat ad alta priorità che si desidera visualizzare prima.

mostra le chat ad alta priorità che si desidera visualizzare prima. Generale: mostra chat a bassa priorità che si desidera visualizzare in un secondo momento. Le notifiche per questa cartella risultano disabilitate per impostazione predefinita.

mostra chat a bassa priorità che si desidera visualizzare in un secondo momento. Le notifiche per questa cartella risultano disabilitate per impostazione predefinita. Tutti: mostra le chat da tutte le altre cartelle.

mostra le chat da tutte le altre cartelle. Richieste: mostra le richieste di messaggi da account che non vengono seguiti.

mostra le richieste di messaggi da account che non vengono seguiti. Dagli annunci: mostra le chat dagli annunci di messaggistica su Instagram.

È bene precisare che non tutte le cartelle possono essere modificate a piacere. Ad esempio, è possibile intervenire sulle cartelle “Primario” e “Generale”, ma non sulla cartella “Tutti”. Inoltre, non è possibile spostare le chat dalla cartella “Dagli annunci” in una diversa.

Da tenere presente che attualmente Instagram mostra i messaggi di persone, gruppi e canali in un’unica cartella. Ha una cartella separata per mostrare i messaggi degli account non seguiti ed è possibile configurare le parole nascoste per filtrare i messaggi che potrebbero contenere termini che arrecano fastidio.

Al momento, non è dato sapere quando e se la novità verrà effettivamente implementata su Instagram, potrebbero volerci giorni, mesi o, addirittura potrebbe venire tutto annullato a causa di problemi, rivalutazioni o altri intoppi.