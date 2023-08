Instagram: nuova funzione per nascondere lo stato Visto

L’app di Instagram consente agli utenti di scambiare messaggi in via privata, ma diversamente da altre soluzioni di messaggistica non offre un’opzione per nascondere lo stato di visualizzazione delle conversazioni. Questo scenario, però, potrebbe presto cambiare.

Instagram: nuova opzione per celare lo stato Visto

Stando infatti a quanto emerso nel corso delle ultime ore, Instagram, dopo la recente implementazione dei controlli parentali, starebbe lavorando all’implementazione di una nuova funzione per permettere agli utenti di disattivare lo stato Visto all’interno dell’app.

La nuova opzione dovrebbe essere aggiunta alle impostazioni dell’app di Instagram e tramite un apposito toogle gli utenti dovrebbero poter attivare o disattivare lo stato Visto.

La nuova funzionalità sarebbe in fase di test e al momento non è chiaro se e quando verrà effettivamente implementata.

Lo stato Visto nella parte inferiore della schermata dedicata alla conversazione appare quando un utente visualizza un messaggio inviato da un amico. Si presenta solo sul dispositivo del mittente per fargli sapere che il suo messaggio è stato letto. È molto utile, ma al tempo stesso lede la privacy del destinatario, andando a rivelare che in un dato momento era online, anche nel caso in cui il suo stato d’attività risulti disabilitato.

Lo stato di attività è cosa ben diversa e consente di sapere quando qualcuno è stato attivo l’ultima volta sull’app. Lo fa visualizzando un punto verde o un timestamp accanto all’immagine del profilo delle persone seguite o con cui sono stati scambiati messaggi diretti. Tuttavia, a differenza dello stato Visto, può essere celato all’interno dell’app, ma ciò comporta l’impossibilità di conoscere lo stato d’attività altrui.