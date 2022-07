Instagram: nuove funzioni per gli abbonamenti a pagamento

A gennaio dell’anno corrente, Instagram ha provveduto a introdurre la possibilità di permettere ai creatori di contenuti di proporre abbonamenti a pagamento agli utenti più affezionati per consentire loro di partecipare a eventi in diretta riservati, guardare storie altrimenti non visualizzabili e ottenere un badge da affiancare al nickname. Ora le funzionalità si espandono ulteriormente, con l’implementazione di un’importante novità: la possibilità di offrire l’accesso esclusivo a determinati contenuti condivisi.

Instagram: nuovi contenuti esclusivi per gli abbonamenti

La suddetta funzione era già disponibile per la visualizzazione delle storie, le quali risultavano accessibili solo agli abbonati ai profili creator che avevano deciso di usufruire di tale modalità. Adesso, invece, è stata aggiunta una sezione di contenuti riservati agli abbonati sul profilo dei creator e la possibilità di creare post e Reels che soltanto gli utenti paganti possono visualizzare.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato da Ada Mossei, CEO di Instagram, riguardo la novità da pochissimo implementata.

Una cosa davvero importante per i creatori di tutto il mondo è il reddito sostenibile. Alla fine della giornata, se sei un creator, sei un’azienda e un ottimo modo per stabilire un reddito sostenibile e prevedibile è attraverso gli abbonamenti.

Ricordiamo che gli abbonamenti a Instagram possono presentare un prezzo variabile tra 0,99 dollari e 99,99 dollari, almeno per quel che concerne il mercato statunitense, ma il social network intende estendere la cosa pure ad altre regioni.

Da notare che unitamente a tutti i benefit già segnalati, i creator di Instagram potranno parlare direttamente con gli abbonati, mediante i Direct della piattaforma, fino a un massimo di 30 utenti in contemporanea.