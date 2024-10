Instagram: nuove misure contro la sextortion

Meta ha annunciato nuove misure per contrastare la sextortion su Instagram, come la possibilità di bloccare gli screenshot dei messaggi privati e l’accesso all’elenco dei follower. Questo crimine colpisce principalmente gli utenti più giovani. L’azienda di Menlo Park ha recentemente introdotto gli account per teenager con impostazioni predefinita per la privacy più restrittive.

Protezioni contro la sextortion

La sextortion è un tipo di truffa perpetrata ai danni degli utenti da criminali che minacciano la pubblicazione di foto o video intimi (ottenuti con l’inganno), se non viene pagata una somma di denaro. Le nuove funzionalità di Instagram sono correlate all’annuncio degli account per teenager. Gli utenti minorenni non possono ricevere messaggi da qualcuno che non seguono, ma possono ancora ricevere richieste di follow.

Instagram sfrutta diversi segnali per individuare le richieste provenienti da truffatori, come la data di creazione dell’account, quindi le richieste sono automaticamente bloccate o spostate nella cartella spam. Quando viene ricevuto un messaggio diretto, Instagram mostra un avviso per indicare che il mittente si trova in un altro paese e non ha nessun follower in comune.

Questi account sospetti non potranno più accedere all’elenco dei follower e dei following. Non potranno inoltre vedere gli elenchi degli account che hanno messo un like ai post di qualcuno, le foto in cui sono stati taggati o altri account che sono stati taggati nelle loro foto.

Un’altra funzionalità impedirà di scattare uno screenshot o registrare lo schermo quando qualcuno invia foto o video effimeri nei messaggi diretti. Questi contenuti temporanei non potranno essere aperti nella versione web di Instagram. Infine, la protezione della nudità è ora disponibile per tutti. Le immagini di nudo, inviate nei messaggi diretti, verranno sfocate (impostazione predefinita per i minorenni).