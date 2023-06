Instagram ora permette di scaricare i Reels

A pochi giorni dal lancio dei Canali Broadcast su Instagram, lanciati a inizio giugno anche su WhatsApp, la piattaforma social di casa Meta si arricchisce di un’altra funzionalità molto utile che mancava da molto tempo. Esattamente come su TikTok, da oggi è possibile scaricare Reels pubblicati da altri per condividerli al di fuori dell’applicazione, a patto che provengano esclusivamente da account pubblici che non hanno bloccato il download. Vediamo la funzionalità nel dettaglio.

Instagram Reels scaricabili liberamente

L’app per video brevi TikTok ha questa funzione da anni ed evidentemente molti utenti hanno notato l’assenza su Reels, ritenendo pertanto l’alternativa di ByteDance preferibile alla luce dei permessi concessi agli utenti. Per questo motivo Adam Mosseri, CEO di Instagram, ha ufficializzato la distribuzione della feature per scaricare i Reels nella propria galleria – anche se, inizialmente, resterà disponibile solo negli Stati Uniti per una prima fase di test.

Mosseri non ha specificato se ogni Reel scaricato avrà una filigrana esattamente come su TikTok, ma l’immagine da lui pubblicata – che trovate appena sopra – mostra chiaramente il logo di Instagram nel video assieme al nome dell’account. Per scaricare un Instagram Reel, pertanto, bisognerà premere l’icona di condivisione e quindi selezionare l’opzione Download.

Considerata la popolarità dei Reel sulla piattaforma, per Meta si tratta di una mossa necessaria e logica, una tattica per attirare le persone a guardare più contenuti sulla piattaforma a partire da un semplice video condiviso da un utente già fidelizzato. Non è chiaro quando il download dei Reel arriverà in Italia, ma crediamo che l’attesa non durerà a lungo.