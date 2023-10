Instagram: per l'app su iPad non è ancora il momento

Si è più volte discusso, nel corso del tempo, dell’arrivo di Instagram su iPad, ma a quanto pare ciò non accadrà nel breve termine. A ribadirlo ancora una volta è stato Adam Mosseri, il CEO del famoso social network fotografico, secondo cui lo sviluppo dell’app per il tablet del colosso di Cupertino non è da ritenersi una priorità.

Instagram non è una priorità su iPad

La questione non è nuova, già in precedenza Mosseri aveva fatto la suddetta dichiarazione, ma una recente Storia condivisa su Instagram dall’account del CEO rafforza il concesso.

L’azienda “non sta lavorando” allo sviluppo di un’app nativa su iPad, ci sono altre priorità che riguardano le funzionalità e per il momento ci si concentra su queste. Questo è quanto viene dichiarato. È bene sottolineare l’impiego del termine “per il momento”, in quanto lo stesso Mosseri non nasconde che un domani le cose possano cambiare.

Per far sì che un cambiamento avvenga su tale fronte dovranno incrementare le vendite di iPad, al momento troppo limitate rispetto agli smartphone, per giustificare il rilascio di una versione dell’app Instagram dedicata.

A ciò va poi aggiunto il fatto che su iPad esperienza d’uso e qualità del risultato finale della fotocamera, che è uno strumento praticamente indispensabile per la fruizione di Instagram, non sono all’altezza di iPhone e degli smartphone Android.

L’iPad ha dalla sua le dimensioni dello schermo per l’editing successivo alla scatto e per gestire la fase pre pubblicazione, ma a quanto pare ciò non costituisce un fattore sufficientemente valido, attualmente.