Instagram: pubblicità impossibili da saltare, è polemica

Gli utenti di Instagram potrebbero presto trovarsi di fronte a un cambiamento significativo nella loro esperienza sulla piattaforma. Secondo recenti segnalazioni, Instagram sta testando una nuova funzione chiamata “Ad Break“, che potrebbe introdurre annunci pubblicitari non skippabili nel feed delle notizie degli utenti.

Annunci obbligatori con conto alla rovescia

La funzione “Ad Break” sembra incorporare annunci pubblicitari impossibili da saltare, accompagnati da un conto alla rovescia di 3-5 secondi. Questo significa che gli utenti saranno costretti a visualizzare l’annuncio prima di poter continuare a scorrere il proprio feed. La descrizione della funzione recita: “Le interruzioni pubblicitarie sono un nuovo modo di vedere gli annunci su Instagram. A volte potrebbe essere necessario guardare un annuncio prima di poter continuare a navigare“.

La reazione degli utenti

La notizia di questa potenziale introduzione di annunci non skippabili su Instagram ha suscitato critiche e preoccupazioni tra gli utenti su piattaforme come Reddit e X (precedentemente Twitter). Molti temono che questa mossa possa compromettere l’esperienza utente e spingere alcuni a considerare alternative meno invadenti.

È interessante notare che anche YouTube, un’altra piattaforma di proprietà di Google, inserisce annunci pubblicitari non skippabili nei suoi video. Tuttavia, gli utenti di YouTube hanno la possibilità di evitare gli annunci abbonandosi a YouTube Premium o utilizzando canali alternativi. Al contrario, l’abbonamento Meta Verified per Instagram, pur offrendo vantaggi come un badge di verifica e protezione contro il furto di identità, non esonera gli utenti dalla visualizzazione degli annunci.

Un test che fa discutere

Al momento, sembra che Instagram stia testando il terreno e raccogliendo feedback da un gruppo selezionato di utenti. Non è ancora chiaro se e quando gli annunci non skippabili saranno implementati su larga scala sulla piattaforma.

Tuttavia, è evidente che Instagram dovrà muoversi con cautela nel valutare questa decisione. L’introduzione di annunci invasivi potrebbe indispettire parte del suo vasto pubblico e spingerlo verso concorrenti che offrono un’esperienza meno intrusiva. Sarà cruciale per Instagram trovare un equilibrio tra la necessità di generare entrate pubblicitarie e la soddisfazione degli utenti.