Instagram Recap 2023, come fare il video di fine anno

Il 2023 sta volgendo al termine e i Recap del 2023 stanno iniziando a fare la loro comparsa su Instagram. Perché non cogliere l’occasione per creare il proprio Recap personalizzato? Ecco come trovare dei Reel Recaps alla moda per riassumere il proprio anno e tre modelli da utilizzare subito!

Cos’è il Recap di Instagram

Come promemoria, il Recap di Instagram è una funzione che permette di creare un video riassuntivo dei propri contenuti pubblicati sul social nel corso dell’anno. Si tratta di un modo originale e divertente per condividere con i propri follower i momenti più belli, le sfide e le opportunità vissute nel 2023. Per creare il Recap di Instagram, si può usare un modello predefinito o personalizzare il video con le proprie foto, video, effetti, filtri, musica e testi.

Come creare il proprio Recap del 2023 su Instagram

Per creare il Recap del 2023 su Instagram, ci si può affidare ai modelli di Reel già pubblicati da altri utenti. Per trovarli, basta procedere in questo modo:

Nel menu in basso, cliccare sulla lente di ingrandimento per effettuare una ricerca;

Digitare “recap 2023” o “#recap2023” nella barra di ricerca;

I risultati vengono visualizzati nella scheda Per te, ma per una maggiore pertinenza, scegliere la scheda Recap scorrendo verso destra;

Si troveranno molti esempi di Recap su Instagram . È possibile fare clic su di essi per guardarli a schermo intero;

. È possibile fare clic su di essi per guardarli a schermo intero; Quando si visualizza un Reel, in basso a sinistra si trova l’opzione Usa modello: basta fare clic su di essa per copiare il modello e personalizzarlo come si desidera. Il resto sta alla propria fantasia.

Modelli per il Recap 2023 su Instagram

Ecco 3 modelli di Recap per Instagram:

È inoltre possibile creare le famose Best Nine di Instagram per generare le 9 foto migliori postate nel 2023.