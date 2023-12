Instagram rivela le priorità della Gen Z per il 2024

Instagram ha condiviso il suo Trend Talk: una previsione delle tendenze della Gen Z per l’anno 2024. Per elaborare le sue previsioni, la piattaforma ha condotto un sondaggio negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Brasile, in India e in Corea del Sud, in collaborazione con WGSN, una società specializzata in previsioni di tendenza. Ecco cosa aspettarsi nel 2024!

La moda eco-responsabile è ancora di tendenza

La tendenza della moda sostenibile, in voga da diversi anni, è destinata a continuare nel 2024. Secondo Instagram, gli zoomers dovrebbero adottare una serie di buone pratiche: acquistare meno capi di abbigliamento, prediligere capi di design locale, optare per acquisti di seconda mano, ecc.

Per quanto riguarda la bellezza, gli intervistati dicono di essere attratti dall’idea di un nuovo taglio di capelli e dalla cura della pelle. D’altra parte, la tendenza delle sopracciglia rasate sembra destinata a essere dimenticata. Instagram osserva che “la Generazione Z ha identificato questa tendenza di bellezza come una di quelle che vorrebbero vedere diventare un ricordo del passato“.

La Generazione Z è solitaria in amore? Questo è ciò che suggerisce lo studio: il 63% degli intervistati ha dichiarato di essere single. E, secondo Instagram, questa situazione dovrebbe stabilizzarsi l’anno prossimo.

Non è detto che cerchino di cambiare le cose a breve: la loro priorità relazionale per il 2024 è “rafforzare le relazioni attuali“, dice Instagram. La piattaforma condivide anche la top five dei peggiori killer d’amore secondo gli zoomers, con alcuni risultati sorprendenti:

Masticare una gomma a bocca aperta;

Avere un pessimo senso dell’umorismo / Essere pessimi con i meme;

Avere le unghie sporche;

Usare una voce da bambino;

Seguire ancora il proprio ex su Instagram.

Una mente sana in un corpo sano

Nel 2024, i membri della Gen Z vogliono adottare uno stile di vita che consenta loro di progredire come individui. Gli intervistati sembrano esprimere un forte desiderio di indipendenza: una persona su tre afferma che il modo migliore per arricchirsi è quello di lavorare in proprio.

In termini di stile di vita, le 3 priorità espresse dalla Gen Z sono:

Mantenersi in salute (esercizio fisico regolare, alimentazione sana, ecc.);

Esplorare un percorso di carriera;

Viaggiare.

Per quanto riguarda l’alimentazione, la dieta vegana sembra essere ancora in voga, visto che il 45% degli intervistati si dichiara interessato a questo modo di mangiare.

Una generazione di fan?

Infine, Instagram sottolinea che la generazione Z sembra identificarsi fortemente con le comunità di fan, con il 75% di loro che appartiene a uno o più gruppi. A livello globale, le tre categorie con il maggior numero di gruppi sono:

Televisione/anime;

Musica;

Videogiochi.

Per gli intervistati, il modo migliore per mostrare il proprio sostegno a una celebrità che ammirano è inviare un DM. Infatti, la maggior parte degli iscritti dichiara di aver già inviato un messaggio privato a un personaggio pubblico.

I social network: essenziali per creare legami

Lo studio evidenzia di Instagram anche l’importanza dei social network per la Gen Z. Se da un lato le piattaforme sono utilizzate per seguire le tendenze, dall’altro sono preferite per tenersi in contatto con la famiglia e gli amici.

Per avvicinarsi a qualcuno, i membri della Gen Z utilizzano principalmente tre metodi su Instagram: