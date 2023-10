Instagram sperimenta i caroselli collaborativi con più di 10 slide

In questo mese di ottobre, Instagram ha deciso di fare il pieno di novità. Test dopo test, la piattaforma sembra voler offrire ai suoi utenti qualcosa di nuovo: un nuovo News Feed per gli account certificati, adesivi personalizzati, sondaggi nei commenti dei Reels, promemoria per i compleanni come su Facebook… e ora i caroselli collaborativi.

In concreto, con i caroselli collaborativi su Instagram, gli utenti possono attivare un’opzione che permette ai propri iscritti di suggerire un contenuto (foto o video) da aggiungere alla pubblicazione, per creare un post collaborativo. Un nuovo modo per creare coinvolgimento e interazione sulla piattaforma e avvicinare gli utenti.

Tuttavia, ci sono alcune cose da tenere a mente:

Moderazione: quando un utente propone di aggiungere un contenuto a un carosello collaborativo, solo il creatore del post può decidere se approvare o meno l’aggiunta di questo contenuto. Il proprietario del post può anche decidere di eliminare il contenuto aggiunto in qualsiasi momento.

Collaborazione: quando il contenuto viene approvato, il nome del collaboratore appare sul post per ogni utente che contribuisce al carosello.

Visibilità: il carosello collaborativo sarà visibile solo sul profilo del creatore originale della pubblicazione. I collaboratori non vedranno il post visualizzato nella loro griglia.

Un altro impatto importante di questa nuova opzione è che i caroselli collaborativi su Instagram possono contenere più di 10 slide. Per il momento, questa nuova funzione è in fase di test e non è ancora disponibile per tutti gli utenti della piattaforma.

Come creare un carosello collaborativo

Per i brand e i creatori di contenuti, questo tipo di post può offrire nuove esperienze ai loro iscritti. Ad esempio, nell’ambito di un evento, ogni partecipante potrebbe condividere le foto scattate in quel momento, all’interno dello stesso post. Un altro utilizzo potrebbe essere quello di invitare gli iscritti a condividere una foto su un tema specifico: ad esempio, condividere il proprio videogioco preferito in occasione della Giornata mondiale del videogioco, i migliori prompt di ChatGPT, il miglior costume di Halloween… Insomma, non ci sono limiti!

Chi ha già accesso alla funzione, potete creare un carosello collaborativo seguendo questi semplici passaggi:

Su Instagram, fare clic sul pulsante “+” nel menu in basso, quindi scegliere Pubblica,

Selezionare diverse immagini per creare un carosello (massimo 10) e fare clic su Avanti,

Aggiungere i filtri, se necessario, e cliccare nuovamente su Avanti,

Attivare l’opzione “Consenti ad altri di aggiungere contenuti a questo post” e premere Condividi.

Come aggiungere una pubblicazione a un carosello collaborativo

È molto semplice contribuire a un carosello collaborativo e aggiungere un post: