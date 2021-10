Instagram Stories, impara i segreti per contenuti di successo: il corso al 73% di sconto

Instagram, nel corso degli ultimi anni, è diventato un'importante vetrina espositiva per aziende, personaggi pubblici e creatori. Ma caricare una foto o un video non bastano: ci vogliono studi e conoscenze approfonditi, altrimenti ci si scontrerà contro il muro di un mercato ormai saturo e nel quale è l'idea originale a farla da padrona. Il corso Domestika di creazione ed editing di contenuto per Instagram Stories, in super offerta del 73% di sconto a soli 10,90 euro, ti permetterà di approfondire l'aspetto delle Instagram Stories, che ancor più dei post permettono di generare traffico diretto al proprio sito web.

Se vuoi risparmiare ancora di più sull'acquisto dei corsi Domestika, ti ricordiamo che sono ancora attivi due coupon esclusivi da inserire nell'apposito campo in fase di check-out: con il codice CREATE-PROMO1 verrà applicato uno sconto di 5 euro, a fronte di un acquisto superiore a 20 euro, mentre con il codice CREATE-PROMO2 lo sconto sarà di ben 10 euro, con spesa minima di 29,90 euro. Per sfruttare al meglio la promozione, puoi dare un'occhiata ai nostri suggerimenti negli articoli dedicati.

Il segreto per un profilo di successo è: stare in contatto con i follower, soddisfacendo i loro bisogni e necessità. All'interno delle 22 lezioni ad accesso illimitato imparerai tutti i segreti della creazione ed editing per dare vita a contenuti attraenti e professionali. Crea una strategia di contenuti incentrata sui tuoi obiettivi, perfeziona la tua storia e studiane pregi, difetti e potenzialità, proponendo alternative creative e originali arricchiti da testi, immagini, GIF ed emoji.

Il corso è rivolto a designer, illustratori, artisti, piccoli imprenditori e chiunque voglia sfruttare la vetrina mediatica offerta da Instagram. Risparmia il 73% con l'offerta a tempo limitato: soltanto 10,90 euro invece di 39,90. Sei pronto a diventare il prossimo influencer con Domestika?