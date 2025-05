Instagram: arriva la trascrizione dei vocali nei DM

Su Istagram arrivano finalmente alcune funzioni molto attese, in primis la trascrizione automatica dei messaggi vocali, i messaggi audio più lunghi, e nuove opzioni per i follow-up di gruppo.

Instagram migliora i DM: trascrizioni vocali e nuove funzioni

Instagram continua a cambiare pelle e introduce una serie di aggiornamenti incentrati sui DM, i messaggi privati. In cima alla lista c’è la tanto attesa trascrizione dei messaggi vocali. Già presente su WhatsApp, questa funzione consentirà agli utenti di far trascrivere automaticamente un messaggio vocale. Il testo dell’audio viene quindi visualizzato sotto la nota e può essere aperto per una lettura completa.

Secondo Instagram, come riportato da Social Media Today: “D’ora in poi, quando si riceve un messaggio vocale nei DM, è possibile vedere una trascrizione dell’audio prima, durante e dopo la riproduzione del messaggio, rendendo più facile interagire con gli amici anche quando non si può ascoltare il loro messaggio ad alta voce“.

Inoltre, Instagram sta estendendo il limite di tempo per le note vocali. Finora era possibile registrare messaggi vocali per un massimo di un minuto: ora ne sono consentiti cinque. Chi non vuole farlo può solo sperare che la trascrizione sia all’altezza! Infine, la piattaforma di Meta ha aggiunto un’ultima piccola opzione per rendere più facile tenere traccia dei partecipanti a una discussione di gruppo. È ora possibile seguire direttamente tutte le persone presenti.

I DM sono un canale di comunicazione più intimo, e oramai stanno diventando uno dei principali luoghi di incontro sui social network, alla stregua di WhatsApp, Telegram e Discord. Meta vuole trattenere gli utenti nel suo ecosistema, quindi quest’anno sta puntando parecchio sui DM. A febbraio, non a caso, Instagram ha lanciato una serie di nuove funzionalità per i messaggi privati: la programmazione dei messaggi, l’invio di musica, la traduzione, ecc.

Secondo Adam Mosseri, stiamo assistendo a un cambiamento profondo nel modo in cui le persone usano i social. Oggi vengono pubblicati sempre meno contenuti nei feed pubblici. Gli utenti stanno spostando la loro attività verso forme di condivisione più private e personali, come le chat di gruppo, la messaggistica diretta e gli scambi riservati. In pratica, anziché postare per tutti, sempre più persone preferiscono comunicare in piccoli cerchi ristretti.

Edits per modificare Reel, Storie e post

La messaggistica non è l’unico obiettivo di Instagram quest’anno. Proprio di recente è stata lanciata in tutto il mondo l’applicazione Edits. Il suo scopo è quello di consentire agli utenti del social network di modificare rapidamente i propri Reel, Storie e post. L’intenzione di Instagram, infatti, è di competere con la rivale cinese ByteDance, proprietaria di TikTok e di CapCut, l’applicazione di editing preferita per il formato verticale.