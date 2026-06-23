Instagram TV: arrivano video lunghi, live e contenuti a episodi

Instagram ha un’app TV. È stata lanciata l’anno scorso, disponibile su Amazon Fire e Google TV, in arrivo anche su Samsung. E adesso Meta vuole riempirla con video più lunghi, contenuti a episodi e esperienze live dei creator, trasformando Instagram da app per Reel verticali a piattaforma per il salotto. Netflix e Amazon Prime Video, tremate…

Cosa arriva nell’app TV di Instagram

Sull’app TV di Instagram stanno per approdare video in formato più lungo, oltre i Reel da 90 secondi, le serie a episodi e i live dei creator. All’inizio del mese, infatti, è stata annunciata la funzione Series per i Reel, i contenuti a episodi, per fidelizzare gli utenti. Ora l’app TV è il salotto dove quei contenuti trovano il loro formato naturale.

Tra le altre novità ci sono anche:

Canali : Quando si apre l’app TV, si vedranno dei canali personalizzati per creator e argomenti, come commedia, sport, creator specifici. L’idea è di trovare contenuti da guardare insieme, come si farebbe con i canali TV tradizionali.

: Quando si apre l’app TV, si vedranno dei canali personalizzati per creator e argomenti, come commedia, sport, creator specifici. L’idea è di trovare contenuti da guardare insieme, come si farebbe con i canali TV tradizionali. Video orizzontali : una sezione dedicata per video in formato orizzontale, il formato che ha senso su un televisore, non su un telefono.

: una sezione dedicata per video in formato orizzontale, il formato che ha senso su un televisore, non su un telefono. Cast dal telefono: trasmettete Reel o contenuti salvati direttamente dal telefono alla TV. Le Storie sono ora visibili nell’app TV, che prima mostrava solo Reel.

Instagram sta costruendo un percorso: Reel brevi sul telefono, serie a episodi nell’app, video lunghi e live sulla TV. È lo stesso percorso che YouTube ha fatto negli ultimi dieci anni, dalla clip di 3 minuti ai video di un’ora ai film completi alla TV del salotto.

La differenza è che YouTube aveva i creator che producevano video lunghi da anni. Instagram deve convincere i propri, abituati ai Reel da 30 secondi, a creare contenuti per il formato lungo. Le “Series” sono l’incentivo, se il contenuto è serializzato, il creator costruisce un pubblico che torna. Se il pubblico torna, l’algoritmo lo premia.

Per Meta, è un altro formato che genera più tempo nel proprio ecosistema, più dati, più pubblicità. Per i creator, significa avere la possibilità di raggiungere lo schermo del salotto senza passare da YouTube o da un servizio di streaming.

Per Netflix e Prime Video, è un concorrente che non deve produrre contenuti, li produce la community. E la community è gratis.