Instagram, video in HD solo per i contenuti popolari

Su Instagram, la qualità visiva dei video pubblicati dagli utenti può variare notevolmente. Alcuni video appaiono nitidi e con definizione elevata, mentre altri risultano sfocati e di bassa qualità. Secondo quanto affermato da Adam Mosseri, la piattaforma assegna priorità e una migliore risoluzione ai video che ricevono un alto numero di visualizzazioni. Più engagement riceve un video quindi, maggiore sarà la qualità della sua riproduzione per gli utenti della piattaforma.

La qualità dei video su Instagram dipende dalla loro popolarità

Mosseri ha spiegato che Instagram mira a mostrare i video della qualità più alta possibile, ma quando un contenuto non viene visualizzato per molto tempo, la piattaforma passa a una versione di qualità inferiore per risparmiare risorse. Tuttavia, se il video torna ad attirare l’attenzione degli utenti e viene guardato più a lungo, Instagram ripristina la versione di qualità superiore. Questo approccio permette alla piattaforma di dedicare più risorse ai video dei creatori più popolari.

Mosseri ha sottolineato che la differenza di qualità tra i video non è enorme e che le persone tendono a interagire con i contenuti in base al loro valore intrinseco, piuttosto che alla loro qualità visiva. Tuttavia, alcuni utenti hanno espresso preoccupazione riguardo al potenziale svantaggio che questo sistema potrebbe rappresentare per i creatori emergenti, che potrebbero faticare a ottenere visualizzazioni sufficienti per garantire una qualità video ottimale.

La strategia di Meta per gestire l’aumento dei video sulla piattaforma

L’approccio di Instagram alla gestione della qualità video riflette la strategia più ampia di Meta, la società madre di Instagram, per far fronte all’crescente numero di video caricati sulla piattaforma. Nel 2021, Meta aveva previsto che sarebbe stato difficile tenere il passo con questo aumento e aveva stimato di servire 4 miliardi di flussi video al giorno su Facebook.

Per conservare le risorse di calcolo, Meta assegna inizialmente ai nuovi video una codifica basilare e veloce, per poi applicare elaborazioni più avanzate e costose solo quando un video raggiunge un tempo di visione sufficientemente elevato e diventa popolare. Di conseguenza, i creatori più seguiti tendono ad avere i video di qualità migliore sulla piattaforma.