Intel abbandona TSMC per le prossime GPU Xe 3P

Dopo l’uscita delle nuove GPU Arc Battlemage di Intel, che fanno uso dell’architettura Xe 3, l’azienda di Santa Clara è già al lavoro su Xe 3P. Si tratta di un aggiornamento di Xe 3, pensato per adattarsi meglio come iGPU per gli imminenti processori Panther Lake, che andranno a equipaggiare i prossimi portatili e, in tutto ciò, c’è l’importante novità da parte della casa di voler abbandonare TSMC per produrre internamente il prossimo lotto di GPU.

Intel si prepara a produrre internamente le prossime GPU Xe 3P per i processori Panther Lake

La decisione da parte di Intel di abbandonare TSMC per ritornare a produrre internamente le prossime GPU Xe 3P e, sicuramente, anche le future CPU, è naturalmente motivata sia da motivi strategici che anche da una maggior possibilità di controllo della produzione, il che è sempre stato uno dei grandi vantaggi dell’azienda che, anche grazie all’ex CEO, ha svecchiato enormemente le sue fonderie con nuovi processi produttivi.

18A sarà probabilmente il processo che verrà utilizzato per le prossime produzioni interne, caratterizzato da un nodo avanzato da 2nm ormai praticamente pronto per la produzione in massa, con chiari vantaggi in termini di efficienza e densità transistor. L’azienda ha poi sempre saputo sfruttare al massimo i mezzi a disposizione, come anche dimostrato dai suoi precedenti processi come Intel 4 (7nm) e 7 (10nm), arrivati tardi ma cmq caratterizzati da una resa piuttosto buona.

Le nuove GPU Celestial sono già pronte per il lancio, accompagnate anche da nuove strategie di produzione. L’azienda ha intenzione di iniziare la sua produzione affidando la versione con il core più piccolo al nodo Intel 3, un miglioramento di Intel 4 che offre un maggior incremento per quanto riguarda il rapporto prestazioni consumi del 18%, passando successivamente al più evoluto nodo 18A. Si tratta di un approccio che consente di mantenere aperte più opzioni, per combinare i punti di forza delle tecnologie disponibili.

Insieme alle nuove GPU Xe 3P in arrivo quest’anno con i processori Panther Lake, l’azienda rilascerà sicuramente altri prodotti correlati nel 2026, prodotti con i suoi nuovi processi produttivi.