Intel aggiorna i driver wireless: arriva il supporto a Windows 11

Intel ha rilasciato due nuovi driver wireless per gli utenti Windows 11. Questa volta non si tratta del solito aggiornamento che risolve bug minori che nessuno ha mai notato. I driver Wi-Fi e Bluetooth versione 23.170.0 introducono il supporto ufficiale a Windows 11 versione 25H2, quella rilasciata il 30 settembre scorso. Ebbene sì, ci è voluto quasi un mese perché Intel rilasciasse driver che ufficialmente supportano l’ultima versione di Windows 11.

Intel lancia i nuovi driver Wi-Fi e Bluetooth per Windows 11

Oltre alle ottimizzazioni per Windows 11 25H2, il driver Wi-Fi 23.170.0 porta con sé il supporto Wi-Fi 7 per access point enterprise. Dettaglio importante, il Wi-Fi 7 funziona solo su Windows 11, anche se il driver stesso rimane disponibile anche per Windows 10.

Il changelog del driver Wi-Fi è breve ma denso di informazioni interessanti. La versione 23.170.0 è stata validata per supportare tutte le nuove funzionalità Wi-Fi introdotte con Windows 11 25H2, incluse le capacità Wi-Fi 7 per access point enterprise e il supporto per il “native Wi-Fi sensing”. Quest’ultima funzione merita una spiegazione. Si tratta della capacità di rilevare movimenti e presenze attraverso le onde Wi-Fi, trasformando il router in una specie di sensore passivo.

Il resto del changelog è il classico linguaggio vago che Intel (e tutte le altre aziende tech) ama usare: aggiornamenti funzionali , prestazioni ottimali , problemi minori risolti che potrebbero impattare performance, stabilità o funzionalità specifiche del vendor . Gli utenti sono incoraggiati ad aggiornare per avere prestazioni migliori, consiglio che vale sempre e comunque, come dire che bere acqua fa bene alla salute.

Il driver Bluetooth

Il driver Bluetooth 23.170.0 ha un changelog ancora più minimalista. Supporta l’ultima versione di Windows 11 25H2, include aggiornamenti funzionali per prestazioni ottimali, e anche qui gli utenti sono gentilmente invitati ad aggiornare. Fine. Niente menzioni di nuove funzionalità, niente Wi-Fi 7, solo supporto alla nuova versione di Windows e ottimizzazioni generiche.

Del resto il Bluetooth è una tecnologia matura, stabile, quindi Intel fa quello che deve fare. Garantisce compatibilità con il nuovo sistema operativo e sistema qualche bug.

Chi può (e deve) scaricare i driver

I driver wireless 23.170.0 sono disponibili per sistemi Windows 10 e 11 a 64 bit equipaggiati con i seguenti adattatori Intel:

Wi-Fi 7: BE202, BE201, BE200;

Wi-Fi 6E: AX411, AX211, AX210;

Wi-Fi 6: AX203, AX201, AX200, AX101;

Wireless-AC: 9560, 9461/9462, 9260.

È una lista che copre praticamente tutti i dispositivi Intel degli ultimi anni.

Dove trovare i driver

Il driver Wi-Fi si scarica qui, quello Bluetooth qui. Naturalmente, dopo aver installato i driver, si deve riavviare il sistema. Vale la pena aggiornare? Se si usa Windows 11 25H2, assolutamente sì. I driver progettati specificamente per supportare una versione del sistema operativo funzionano meglio di quelli che semplicemente “funzionano lo stesso“.

Se si ha un adattatore Wi-Fi 7 e si lavora in un ambiente enterprise con access point compatibili, l’aggiornamento sblocca funzionalità che prima non erano disponibili. Per tutti gli altri, è comunque una buona idea.