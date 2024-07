Intel Compute Runtime introduce nuove API ed estensioni

Intel inizia la nuova settimana con una nuova release del suo stack open source Compute Runtime che fornisce supporto OpenCL e Level Zero su sistemi Windows e Linux con grafica Intel integrata/discreta. L’open source Intel Compute Runtime continua a svolgere un ottimo lavoro nel supportare la sua vasta gamma di prodotti grafici. Questi includono l’attuale DG2/Alchemist Arc Graphics, ma anche le imminenti grafiche integrate Arrow Lake e Lunar Lake, fino a Broadwell con supporto OpenCL 3.0. A differenza del ROCm di AMD, il supporto hardware è molto più frammentato.

Intel Compute Runtime: le altre novità dell’aggiornamento

Con l’aggiornamento Intel Compute Runtime 24.26.30049.6 è verrà migliorato il supporto hardware Xe2. Inoltre, sono state introdotte nuove estensioni/API OpenCL e Level Zero e diverse modifiche. Ad oggi l’azienda non ha rilasciato un un changelog specifico. Tuttavia, esaminando attentamente l’attività Git della versione 24.26.30049.6, è possibile risalire ad alcuni dei punti principali di questa nuova versione. In primis, Intel Compute Runtime è stato aggiornamento con l’ultimo Intel Graphics Compiler (IGC). Inoltre, è stato aggiunto il supporto per l’allocazione delle barriere del gruppo di regioni, ma anche il supporto per l’allocazione degli interrupt. Le metriche di stallo EU sono ora esposte quando si utilizza il driver grafico del kernel Intel Xe insieme ad altri aggiornamenti relativi al supporto del driver in modalità kernel Xe (KMD). Inoltre, è stata introdotta un’opzione per compilare i pacchetti Debian senza supporto Level Zero, lasciando di fatto solo il supporto OpenCL.

Intel Compute Runtime include poi l’abilitazione del supporto della modalità bindless per Level Zero su GPU DG2/Alchemist. Altre correzioni per l’hardware Arrow Lake sono in arrivo. Sono state abilitate tutte le piattaforme in ocloc per impostazione predefinita. Inoltre, è stato introdotto il supporto per la lettura delle informazioni di tipo CXL dalle interfacce DRM. Compute Runtime supporta anche una nuova estensione Level Zero, chiamata ZE_extension_image_copy. Adesso è anche abilitata una nuova API di copy offload e vi è il supporto iniziale per una nuova media query API e per l’estensione OpenCL cl_intel_subgroup_matrix_multiply_accumulate_tf32. Infine, è stata introdotta un’API Level Zero Driver per segnalare la stringa della versione del driver (zeIntelGetDriverVersionString). Per maggiori dettagli e per scaricare la nuova versione di questo driver Intel OpenCL è possibile consultare la pagina dedicata di GitHub.