Intel conferma le CPU Arrow Lake Refresh per desktop

Sono state da poco confermate le prossime CPU Intel Arrow Lake-S Refresh, che fanno parte della linea Core Ultra Series 2 e rimarranno compatibili con le attuali schede madri dotate di socket LGA 1851. La notizia era stata anticipata in precedenza da diversi rumor e viene ora definitivamente confermata da un documento condiviso da Momomo_US, il quale mostra un diagramma di una scheda madre W880 che supporta sia i processori Arrow Lake-S che i nuovi Arrow Lake-S Refresh per desktop.

Intel: le CPU Arrow Lake Refresh confermate in un nuovo documento

Le novità principali relative ai nuovi processori Arrow Lake Refresh di Intel includono frequenze di clock più elevate, insieme a una NPU (Neural Processing Unit) più veloce e ottimizzata per applicazioni di intelligenza artificiale. La conta dei core massima rimane di 24, con 8 P-Core e 16 E-Core, e possiamo ipotizzare che lo stesso sarà per i modelli Ultra 7 e 5 composti rispettivamente da 20, 14 e 10 core. I processori manterranno un TDP massimo di 125W per le versioni sbloccate (K), come riportato nel manuale della scheda madre W880 PCH, garantendo continuità con le attuali schede madri dotati di controller serie 800.

Secondo indiscrezioni precedenti, tuttavia, la serie Intel Arrow Lake Refresh dovrebbe riguardare solamente le varianti K. Per via della concorrenza ormai sempre più agguerrita da parte di AMD, che nel frattempo ha guadagnato una grossa fetta di quote di mercato, l’azienda sta inoltre rendendo gli attuali Core Ultra per desktop più competitivi, riducendo i prezzi i modelli Core Ultra 7 265K/KF sotto i 300 dollari. Nonostante le prestazioni inizialmente deludenti nei giochi, l’azienda è riuscita a ottimizzare le CPU con i nuovi profili overclock 200S boost, che permettono di sfruttare l’affidabile controller di memoria integrato per aumentare considerevolmente le frequenze e garantire un 10% di prestazioni in più.

L’uscita dei nuovi processori Arrow Lake Refresh di Intel è attesa a breve, anche se l’azienda non ha ancora comunicato una data ufficiale. Non resta quindi che attendere un annuncio.