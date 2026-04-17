 Intel Core Series 3: nuovi processori per notebook
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Intel Core Series 3: nuovi processori per notebook

Intel ha annunciato i nuovi processori Core Series 3 (Wildcat Lake) per notebook che offrono prestazioni sufficienti per eseguire le applicazioni AI.
Intel Core Series 3: nuovi processori per notebook
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Intel ha annunciato i nuovi processori Core Series 3 (Wildcat Lake) per notebook che offrono prestazioni sufficienti per eseguire le applicazioni AI.
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Intel ha annunciato i nuovi processori Core Series 3 per notebook. Possono essere considerati la versione economica dei Core Ultra Series 3, in quanto utilizzano la stessa tecnologia produttiva. Non soddisfano i requisiti minimi per i Copilot+ PC, ma possono essere ugualmente sfruttati per le applicazioni AI.

Intel Core Series 3: specifiche

I nuovi processori Core Series 3 sono realizzati con tecnologia di processo Intel 18A negli Stati Uniti. Le due serie precedenti erano basate sull’architettura Raptor Lake. Intel ha ora utilizzato l’architettura Wildcat Lake derivata da Panther Lake (quella dei Core Ultra Series 3).

Sono presenti tre blocchi (tile): CPU, GPU e controller (esterno). La CPU integra un massimo di sei core (due P-core Cougar Cove e quattro E-core Darkmont). La GPU è basata sull’architettura Xe3 e ha un massimo di due core. Infine è presente una NPU (Neural Processing Unit) di quinta generazione che raggiunge i 17 TOPS. Anche considerando CPU e GPU si arriva a 40 TOPS, prestazioni sufficienti per eseguire le applicazioni AI.

Il controller supporta fino a sei linee PCIe 4.0, due porte Thunderbolt 4, 10 porte USB, Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0. Il modello top di gamma è Core 7 360 con CPU a sei core (frequenza massima di 4,8 GHz) e GPU a due core (frequenza massima di 2,6 GHz). Gli altri sono Core 7 350, Core 5 330, Core 5 320, Core 5 315 e Core 3 304.

I processori supportano memorie LPDDR5/5X e DDR5 fino a 48 e 64 GB. Il consumo massimo è 35 Watt. Intel afferma che le prestazioni più che raddoppiate rispetto ai Core Series 1, mentre i consumi sono diminuiti del 64%. L’autonomia supera 18 ore con la riproduzione di video in streaming.

Nel corso dei prossimi mesi arriveranno sul mercato numerosi notebook con i Core Series 3 di vari produttori, tra cui Acer, ASUS, Dell, HP e Lenovo.

Fonte: Intel

Pubblicato il 17 apr 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
17 apr 2026
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